Nubi e temperature stabili: il meteo dell'8 e 9 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di mercoledì 8 maggio

Al Nord: cielo generalmente molto nuvoloso, con precipitazioni inizialmente isolate su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria ma che diverranno più frequenti dalla mattina e nel pomeriggio estendendosi gradualmente anche al resto del Nord durante le ore pomeridiane.

Centro e Sardegna: molte nubi sulla Toscana, specie sul settore nord dove maggiore sarà la possibilità di precipitazioni da isolate a sparse, specie nel pomeriggio; velature anche estese sulle restanti regioni, con qualche addensamento più significativo durante le ore centrali e con nuvolosità in generale aumento dalla sera quando qualche piovasco sarà possibile sulle marche settentrionali.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili, con qualche annuvolamento più consistente durante le ore più calde e con tendenza a generale aumento della nuvolosità per fine giornata.

Temperature: minime stazionarie sulla Sicilia e in marcato aumento sul resto d'Italia; massime in aumento al Sud e su Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Marche, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie su Lazio, Toscana, Umbria e Trentino-Alto Adige e in diminuzione sul resto del Nord.

Venti: deboli meridionali, in lenta intensificazione, su Sardegna e Liguria; deboli variabili sul resto d'Italia salvo residui rinforzi settentrionali fino la tarda mattina sulla Puglia, in generale rotazione dai quadranti meridionali e in lenta intensificazione su Sicilia occidentale e regioni centrali peninsulari.

Mari: molto mossi con moto ondoso in attenuazione il basso Adriatico e il settore est dello Ionio; mossi il Mar Ligure, il mare e il canale di Sardegna e il resto dello Ionio, con moto ondoso in attenuazione sullo Ionio e in lento aumento su mare di Sardegna e Mar Ligure; poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in aumento su stretto di Sicilia, medio-alto Adriatico, Tirreno centro-settentrionale e sud-occidentale.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di giovedì 9 maggio

Al Nord: inizio giornata ancora all'insegna della nuvolosità estesa associata a precipitazioni diffuse, più frequenti su Friuli-Venezia Giulia e Appennino emiliano, anche nevose sui rilievi alpini confinali oltre i 1500 metri; nel pomeriggio tendenza a graduale miglioramento con ampi rasserenamenti a partire dalle regioni centroccidentali.

Centro e Sardegna: bel tempo con nubi innocue e poco significative sulla Sardegna. Addensamenti nuvolosi compatti sul settore peninsulare, eccezion fatta per il settore costiero abruzzese, con piogge e rovesci sparsi in particolare sulle aree appenniniche, e che risulteranno più diffusi e frequenti al primo mattino sulla porzione più settentrionale della Toscana; dalla serata attesa una decisa attenuazione dei fenomeni.

Sud e Sicilia: nubi in transito, più compatte su Molise occidentale e Campania, con qualche debole pioggia attesa sulle aree appenniniche; nella sera annuvolamenti più consistenti interesseranno anche Basilicata tirrenica, Calabria e coste adriatiche della Puglia.

Temperature: minime in lieve flessione su Valle d'Aosta; stazionarie su ponente ligure, Piemonte e su gran parte della Lombardia; in rialzo altrove; massime in aumento al nord-ovest, Lombardia, Emilia, Sardegna orientale, alta Toscana, Abruzzo, Cilento, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; in leggera diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, Romagna, e restanti aree della Sardegna; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti: deboli variabili al Nord; deboli localmente moderati di maestrale su Sardegna; in prevalenza deboli dai quadranti occidentali altrove con rinforzi sulla dorsale appenninica, specie meridionale e tra Molise e Puglia settentrionale.

Mari: da poco mosso a mosso lo stretto di Sicilia; mossi mare e canale di Sardegna e basso Ionio; da mossi a localmente molto mossi i restanti mari.

