Cielo coperto in tutta Italia: il meteo del 27 e 28 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 27

Nord: condizioni di bel tempo salvo qualche velatura, anche compatta, nella prima parte della giornata.

Centro e Sardegna: iniziali velature localmente spesse che, dalla tarda mattinata, lasceranno spazio a un ampio soleggiamento.

Sud e Sicilia: nubi consistenti sulle aree tirreniche di Sicilia e Calabria meridionale con possibilità di qualche piovasco o debole rovescio; migliora poi nel corso del pomeriggio. Da poco a parzialmente nuvoloso sulle restanti aree.

Temperature: massime in rialzo su Sardegna, Lazio e settori meridionali di Toscana e Calabria; in lieve calo sul resto del Sud peninsulare e sull'Abruzzo; senza variazioni di rilievo altrove.



Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per giovedì 28 febbraio

Nord: annuvolamenti compatti sulla Liguria con qualche sporadico piovasco associato lungo le coste; cielo generalmente sereno sulle restanti zone ma dalla sera aumento della copertura nuvolosa anche sui rilievi confinali, restante Valle d'Aosta, basso Piemonte, Appennino emiliano e coste venete meridionali. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulla Pianura padana.

Centro e Sardegna: nubi basse su gran parte di Toscana e Sardegna, in estensione serale a Umbria e a buona parte del Lazio con possibili piovaschi sulla bassa Toscana. Bel tempo altrove.

Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo ulteriori, temporanei addensamenti compatti su Campania e Sicilia e attesi dalla sera anche su Molise, nord Puglia e Basilicata tirrenica.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo sulla catena alpina, Pianura padana centroccidentale, Sardegna centrosettentrionale e Sicilia occidentale; in tenue rialzo sul restante territorio sardo e sui rilievi di Marche e Abruzzo; in calo altrove. Massime in aumento su Romagna, regioni adriatiche centrali e meridionali, nonché sulle aree interne campane e sulla Basilicata; in diminuzione su Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio e nord Campania; stazionarie sul resto del Paese.



