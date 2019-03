Nubi e temperature in calo: il meteo di giovedì 13 e venerdì 14 marzb

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 13 marzo

Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle aree alpine centroccidentali, su levante ligure, Emilia Romagna e Triveneto con qualche precipitazione; quota neve superiore ai 1200 metri. Prevalenza di schiarite sulle restanti aree.

Centro e Sardegna: nuvolosità in aumento a iniziare da Sardegna e alta Toscana con deboli piogge sull'isola e precipitazioni più consistenti in Toscana; durante la mattinata estensione delle nubi alle restanti aree con fenomeni che risulteranno diffusi su Marche, Umbria e Lazio dove localmente dal pomeriggio potranno assumere carattere temporalesco; nevicate oltre i 1500 metri sull'Appennino.

Sud e Sicilia: bel tempo iniziale ma con peggioramento atteso dal pomeriggio a partire dall'alta Campania, con precipitazioni diffuse, in estensione serale prima alle restanti zone della regione e successivamente a Molise, Puglia garganica e Basilicata tirrenica.

Temperature: minime in calo al Sud; in aumento sul resto del Paese. Massime in diminuzione su arco alpino occidentale, settore meridionale di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e alta Toscana; stazionarie sul resto del Nord e in sensibile aumento sul restanti regioni.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per giovedì 14 marzo

Nord: molte nubi lungo i rilievi confinali accompagnate da deboli nevicate diffuse, in intensificazione serale e in estensione anche ai restanti settori alpini; quota neve oltre i 1500 metri, in discesa dalla sera fino a 1000 metri sulle aree alpine centroccidentali e fino ai 700 metri su quelle centrorientali. Altrove ampi spazi di sereno con al più transito di nubi medio-alte e poco significate dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso su regioni adriatiche, Sardegna e Umbria orientale con associate deboli precipitazioni, nevose sui rilievi di Marche meridionali e Abruzzo oltre i 1000 metri, ma in attenuazione dal pomeriggio; sul resto del Centro iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, in attesa di una intensificazione della copertura poco significativa tra tardo pomeriggio e serata.

Sud e Sicilia: nubi compatte su buona parte delle regioni con precipitazioni diffuse, più consistenti su Campania, Puglia e aree tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con locali temporali associati, in rapida attenuazione serale. Atteso fino a sera qualche fiocco di neve sui rilievi appenninici oltre i 1000 metri.

Temperature: minime in flessione su rilievi alpini confinali, bassa Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana; in aumento su Piemonte centromeridionale, basso Lazio, Abruzzo e al Sud; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in rialzo sulla Toscana e al nord, più sensibile su Emilia-Romagna e basso Veneto; in diminuzione su Abruzzo e gran parte del meridione; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.



