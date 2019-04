Nuvole e la temperatura non sale: il meteo dell'8 e del 9 aprile

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 8 aprile

Al nord molte nubi sulle aree alpine con deboli nevicate al di sopra dei 1500 metri; estese velature sulle regioni orientali con nuvolosità in intensificazione nel corso della giornata sul triveneto, associata a piogge sparse; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord.

Al centro e Sardegna addensamenti compatti sulla Sardegna, in estensione dalla seconda parte della mattinata anche alle regioni peninsulari, con locali deboli piogge o rovesci; dal pomeriggio diradamento della nuvolosità sulla Sardegna e piogge sparse sulle regioni adriatiche; in serata miglioramento sulle regioni tirreniche e attenuazione dei fenomeni su quelle adriatiche tranne residui piogge sulle Marche.

Al sud e Sicilia cielo generalmente molto nuvoloso con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in parziale attenuazione serale.

Temperature: minime in calo sulla Pianura padana centroccidentale, regioni tirreniche centrali peninsulari ed al meridione; in rialzo su Friuli-Venezia Giulia e Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento al nord, Sardegna, Toscana, Lazio e Sicilia centromeridionale, in diminuzione sul resto del paese.

Venti: deboli nord-occidentali al settentrione; da deboli a moderati intorno ovest nord-ovest al centro-sud, con ulteriori rinforzi sulle coste centrali adriatiche e sull'area garganica, in estensione dal tardo pomeriggio ai rilievi calabresi ed alla Sicilia settentrionale.

Mari: da molto mossi a localmente agitati lo stretto di Sicilia e il canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione in quest'ultimo; da molto mossi a mossi il mare di Sardegna, il Tirreno e il medio-basso Adriatico; poco mosso l'alto Adriatico; generalmente mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sullo Ionio.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 9 aprile

Al Nord addensamenti compatti sulle regioni centrorientali con precipitazioni sparse, più diffuse dal pomeriggio. Quota neve sui relati rilievi alpini generalmente oltre i 1700-1800 metri. Sul resto del settentrione iniziali ampie schiarite seguite da un rapido aumento della copertura nuvolosa con piogge sparse

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa sul settore peninsulare con precipitazioni sparse, in temporanea intensificazione pomeridiana prima di una parziale attenuazione serale. Sull'isola cielo da poco a parzialmente nuvoloso ma con graduale aumento della nuvolositù compatta dal pomeriggio con piogge e locali temporali.

Sud e Sicilia: al mattino ancora molte nubi con piogge sparse, più intense sulla Calabria tirrenica. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta su Puglia e restanti aree ioniche mentre sulle restanti regioni nuovi addensamenti compatti serali saranno accompagnate da isolati piovaschi.

Temperature: minime in aumento al Centro-Nord, stazionarie altrove. Massime in diminuzione su Lombardia, Emilia e Umbria, in rialzo su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Sardegna, Lazio settentrionale, Puglia, Basilicata e Sicilia tirrenica, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: deboli variabili al nord e sulle regioni centrali peninsulari; da deboli a moderati da ovest sulla Sardegna; moderati da nord-ovest sulle regioni meridionali, con locali rinforzi sull'area appenninica della Calabria.

Mari: da mossi a molto mossi il mare e canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e lo Ionio; generalmente mossi i restanti bacini.



