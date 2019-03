Nubi e temperature in rialzo: il meteo del 4 e 5 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di lunedì 4 marzo in Italia.

Nord: nubi in generale aumento su tutte le regioni con prime piogge su Liguria centro orientale già al mattino, in successiva estensione pomeridiana alle restanti regioni, tranne Piemonte, Emilia Romagna e ponente ligure. Neve sulle aree alpine a quota superiore ai 1.000-1.200 metri. Miglioramento in serata sulle zone centro-occidentale. Fino al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulla Pianura padana.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti compatti sull'alta Toscana con piogge dal pomeriggio e locali annuvolamenti al mattino sulle coste del medio tirreno. In serata aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche. Fino al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche e nelle vallate interne.

Sud e Sicilia: nubi sparse sul settore tirrenico peninsulare con possibili deboli piogge al mattino lungo le coste tirreniche della Calabria. Bel tempo altrove ma con nubi in aumento serale sulle zone tirreniche peninsulari e sulle aree interne del Molise.

Temperature: minime in lieve aumento su Triveneto, Pianura padana, Marche, Abruzzo e Molise, in diminuzione sulla Sardegna occidentale, senza variazioni di rilievo sul resto della penisola. Massime in aumento su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ed isole maggiori; in calo sulle altre regioni, in modo più sensibile al nord ovest.

Venti: in prevalenza moderati meridionali su tutta la penisola ma con intensificazione pomeridiana sulla dorsale appenninica.

Mari: inizialmente poco mosso il mar Ligure ma con moto ondoso in aumento fino a localmente agitato; generalmente mossi Tirreno, mar e canale di Sardegna con tendenza a divenire molto mosso il Tirreno settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti mari tendenti a mossi.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di martedì 4 in Italia.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con aumento delle velature in serata sui settori occidentali e qualche addensamento nuvoloso più consistente su Friuli Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: annuvolamenti estesi su tutte le aree peninsulari, più compatti su Toscana, Lazio ed Umbria. Nel corso del pomeriggio generale miglioramento con cielo in prevalenza sereno salvo locali annuvolamenti sulle aree appenniniche toscane.

Sud e Sicilia: nubi compatte su Campania, aree interne di Molise e sul settore tirrenico di Basilicata e Calabria; sereno o al più velato sulle altre aree. Miglioramento atteso nel pomeriggio con cielo sereno su tutto il comparto peninsulare e transito di nubi poco significative sull'isola.

Temperature: minime in diminuzione su Lombardia, Trentino Alto Adige e restanti aree alpine e prealpine; in aumento sul resto della penisola; massime in diminuzione sulle aree alpine, Romagna, alta Toscana, Sardegna settentrionale, Marche ed Abruzzo; in aumento sul resto del nord, Sicilia, Calabria e Puglia centromeridionale; stazionarie altrove.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi sulla dorsale appenninica.

Mari: da molto mosso ad agitato a largo il mar Ligure ma con moto ondoso in attenuazione; molto mosso il Tirreno settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini.



