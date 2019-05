La pioggia non smette: il meteo del 27 e del 28 maggio

Le previsioni per lunedì 27 maggio in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare

Nord: molte nubi ovunque con piogge diffuse sul settore meridionale di Piemonte e Lombardia, su Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, anche localmente abbondanti su quest'ultima. Dalla mattinata, le precipitazioni saranno in estensione alle altre aree mentre, in serata, assumeranno carattere temporalesco lungo le coste adriatiche.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge, nottetempo e al primo mattino, sul centro peninsulare, più insistenti invece sulla Sardegna. Il prosieguo della giornata sarà poi caratterizzato dalla presenza di precipitazioni diffuse che saranno a prevalente carattere temporalesco sul settore tirrenico e sull'isola. Dalla tarda serata si prevede un certo miglioramento sulla Sardegna.

Sud e Sicilia: estesa copertura su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere temporalesco sulle aree tirreniche peninsulari e sulla Sicilia. Fenomenologia in esaurimento serale sul settore ionico con qualche schiarita su Calabria e Salento.

Temperature: minime in leggero calo su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise e Puglia garganica; pressoché stazionarie altrove. Massime in diminuzione sulla Sicilia occidentale e più sensibile al Nord, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove saranno in aumento come sul resto della penisola.

Venti: moderati settentrionali su Liguria e Sardegna con locali rinforzi su quest'ultima; deboli orientali sul restante settentrione e sulla Toscana; moderati, sud-orientali sulle altre regioni peninsulari, sud-occidentali sulla Sicilia.

Mari: agitato il canale di Sardegna; molto mossi gli altri mari, localmente agitati il mare di Sardegna e lo Ionio settentrionale, con moto ondoso in attenuazione su Ligure e medio-alto Tirreno.

Il tempo previsto sull'Italia per martedì 28 maggio, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare

Nord: cielo molto nuvoloso su tutto il settentrione, con piogge e rovesci sparsi sulle regioni centrorientali. Dal pomeriggio intensificazione delle precipitazioni, localmente anche a carattere temporalesco ed estensione alle restanti aree. Quota neve sulle Alpi nordorientali generalmente oltre i 1.800 metri. Locali fenomeni di forte intensità dalla sera sulla pianura padana.

Centro e Sardegna: molte nubi sul settore peninsulare con precipitazioni diffuse localmente anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta sulle aree costiere, specie su quelle adriatiche mentre persisteranno addensamenti compatti lungo le aree appenniniche, dove avremo ancora residue piogge e rovesci. Sulla Sardegna nuvolosità compatta con precipitazioni sparse al mattino. Dal pomeriggio attesi ampi rasserenamenti.

Sud e Sicilia: al mattino ancora molte nubi su tutto il meridione, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità ed attenuazione dei fenomeni su Sicilia, regioni adriatiche ed aree costiere ioniche.

Temperature: minime in lieve aumento sulle isole maggiori, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime stazionarie o in lieve diminuzione sull'arco alpino e sulle regioni tirreniche peninsulari, in aumento sul resto dell'Italia.

Venti: deboli variabili sulle regioni settentrionali, in rotazione da nord dalla sera; da moderati a forti di maestrale sulla Sardegna; da deboli a moderati occidentali sulle restanti regioni centrali e meridionali, con locali rinforzi sulla dorsale appenninica.

Mari: da molto mosso a localmente agitato il mare di Sardegna; molto mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, Tirreno e Adriatico meridionali e lo Ionio; mossi i restanti mari.

