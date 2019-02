Torna il sereno, si placa il vento: il meteo del 25 e del 26 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di lunedì 25 febbraio



Nord: cielo sereno o poco nuvoloso eccetto parziali annuvolamenti stratiformi medio-alti sul settore orientale.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con nubi in rapido aumento sull'Abruzzo che daranno luogo a locali deboli precipitazioni tra tarda mattinata e primo pomeriggio con neve a quote superiori ai 400-600mt in successiva attenuazione serale ed in trasferimento alla Sardegna orientale e meridionale sottoforma di piogge anche a carattere di rovescio.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso sul Molise, Puglia, Campania e Basilicata ma in rapido peggioramento nel corso del mattino con locali piogge inizialmente sulla Puglia e basilicata in rapida estensione alle restanti regioni con neve sui rilievi a quote superiori ai 500-700 metri ma in successivo rapido miglioramento nel corso del tardo pomeriggio-sera con schiarite; parzialmente nuvoloso su Sicilia e Calabria ma con nuovo peggioramento dal pomeriggio con rovesci in intensificazione e neve sui rilievi a quote superiori agli 800-1.000 metri; i fenomeni insisteranno maggiormente sui versanti settentrionali ed orientali della Sicilia, attenuandosi in nottata.

Temperature: massime in moderato aumento al nord ed in Toscana, più contenuto sulle restanti regioni centrali; in lieve calo al sud.

Venti: moderati nordorientali al centro-sud con locali rinforzi in intensificazione dal pomeriggio sulle coste del Lazio e Campania e dalla sera sulla Sardegna orientale e meridionale; deboli al nord con locali rinforzi sulla Liguria ed appennino emiliano-romagnolo.

Mari: agitati i bacini meridionali, in attenuazione; molto mossi quelli centrali ed il canale di Sardegna tendenti ad agitati dal tardo pomeriggio-sera; mosso, localmente molto mosso il settore sud dell'alto Adriatico; poco mosso il mar Ligure, in aumento dalla notte il settore ovest.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di martedì 26 febbraio

Nord: estese, innocue velature un po' su tutte le regioni, spesse su quelle orientali, in riduzione dalla sera sulle centrali e occidentali.

Centro e Sardegna: cielo inizialmente sereno con aumento della nuvolosità medio-alta e stratificata previsto dalla mattinata e fino a tarda sera, dapprima sulle aree peninsulari e poi sull'isola.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo, limitato dal transito di velature dal pomeriggio ed addensamenti serali più compatti sul settore tirrenico di Sicilia e Calabria.

Temperature: minime in rialzo su gran parte del centro-nord peninsulare, bassa Sardegna e Calabria settentrionale; stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo sulla Sardegna; in aumento sul resto del Paese, più deciso al nord-ovest, regioni centrali adriatiche ed al meridione peninsulare.

Venti: da deboli a moderati di maestrale su Molise, regioni ioniche peninsulari e sulla Sicilia orientale; deboli variabili sulle pianure settentrionali e dai quadranti settentrionali sul resto del Paese.

Mari: molto mossi lo Ionio ed il canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il Tirreno meridionale ad ovest, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico centromeridionale; da poco mosso a mosso l'alto adriatico; - poco mosso il mar Ligure; generalmente mossi i restanti bacini.

