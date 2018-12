Torna la pioggia e scende la temperatura: il meteo del 10 e 11 dicembre

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 10 dicembre

Al Nord molto nuvoloso sulle aree alpine con nevicate diffuse ed abbondanti lungo le aree di confine a quote superiori ai 1000-1200 metri; sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree del nord, con temporanei addensamenti sull'estremo settore orientale.

Al centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con addensamenti specie sul settore occidentale che potranno dar luogo a locali deboli piogge; sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali ma con nubi in aumento sulle aree appenniniche e lungo il versante adriatico con locali rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio lungo le coste abruzzesi.

Al sud e Sicilia: nuvolosità irregolare su Calabria e Sicilia orientale con associati rovesci anche temporaleschi, in attenuazione graduale; nubi in aumento su Molise e Puglia con associati rovesci anche temporaleschi, in parziale estensione anche alle aree appenniniche della Campania e Basilicata; sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree.

Temperature: minime in diminuzione sulle aree alpine, in moderato aumento sulla Pianura emiliano-romagnola e Marche, senza apprezzabili variazioni altrove; massime stazionarie o in in lieve flessione lungo il versante adriatico.

Venti: moderati nordoccidentali con rinforzi sulle due isole maggiori e lungo le coste centro-meridionali, in graduale attenuazione serale. Mari: agitati, localmente moto agitati i bacini occidentali, lo stretto di Sicilia e lo Ionio al largo; molto mossi i restanti mari, tutti con moto ondoso in graduale attenuazione serale.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani sull'Italia

Al Nord molte nubi a ridosso della catena alpina, con nevicate al di sopra dei 1000 metri; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Aumento della nuvolosità compatta Liguria e basso Piemonte dalla sera.

Al centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Sardegna, con qualche isolato debole piovasco; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Al sud e Sicilia: nuvolosità compatta su Sicilia, Molise, Campania e Puglia con isolate deboli piogge; ampi spazi di sereno altrove.

Temperature: minime in diminuzione su tutto il paese; massime stazionarie sulla Sardegna ed in calo altrove.

Venti: da moderati a forti di maestrale sulle isole maggiori e regioni ioniche peninsulari in attenuazione serale; settentrionali: moderati al nord e da deboli a moderati sul resto del paese.

Mari: da molto mossi ad agitati il mare e canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e al largo dello Ionio con attenuazione del moto ondoso; molto mossi con attenuazione del moto ondoso il Tirreno meridionale e il restante Ionio; al più mossi i restanti bacini.

