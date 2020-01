Meteo, le previsioni per giovedì 2 gennaio

Le previsioni per domani in Italia.

Nord: ampio soleggiamento per gran parte della giornata ma con nuvolosità in aumento dal tardo pomeriggio sulle regioni centroccidentali, più compatta sulla Liguria; nebbie diffuse e persistenti sulla pianura padano-veneta, in parziale e temporaneo dissolvimento pomeridiano.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque con formazioni nuvolose dalla serata sulla Toscana; locali foschie e banchi di nebbia nelle aree interne al mattino.

Sud e Sicilia: cielo sereno su tutte le regioni, a parte qualche innocua e locale nube sulla Sicilia settentrionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata