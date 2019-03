Cielo sereno, ma giù le temperature: il meteo del 28 e del 29 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di giovedì 28 marzo

Nord: condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni e qualche addensamento nuvoloso sulle aree alpine nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: cielo sereno a parte qualche residuo annuvolamento al mattino sulle zone interne delle regioni adriatiche e sulla Sardegna seguiti da ampi rasserenamenti dal pomeriggio.

Sud e Sicilia: cielo generalmente molto nuvoloso con instabilità diffusa associata a precipitazioni sparse anche temporalesche meno probabili su aree adriatiche e nord Campania. I fenomeni nella prima parte della giornata, insisteranno in particolare sulla Basilicata meridionale e sulla Calabria. Tendenza a generale miglioramento nel pomeriggio ad iniziare da molise e zone centro-settentrionali di Campania e Puglia.

Temperature: minime in diminuzione su Sardegna, Lazio e settori meridionali di Sicilia e Calabria; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento su Sicilia, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia garganica; in lieve calo sulle aree ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria; stazionarie sulle rimanenti zone.

Venti: ovunque nord orientali, deboli sulle regioni alpine; forti con raffiche di burrasca su Campania, Calabria e Sicilia orientale; moderati altrove con locali rinforzi su Toscana, Umbria, appennino romagnolo e restanti regioni meridionali.

Mari: agitati il basso adriatico e il mar Ionio con moto ondoso in aumento sul bacino meridionale di quest'ultimo; da molto mossi a mossi i rimanenti mari con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sullo stretto di Sicilia.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di venerdì 29 marzo

Nord: prevalenza di cielo sereno salvo temporanee formazioni nuvolose al primo mattino su Friuli-Venezia Giulia ed arco alpino centroccidentale e successivamente su appennino romagnolo.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni salvo locali annuvolamenti pomeridiani sul settore meridionale dell'isola.

Sud e Sicilia: ampi spazi di sereno a parte locali addensamenti nuvolosi su basilicata, calabria e sicilia meridionale nel corso della mattinata.

Temperature: minime in diminuzione su rilievi campani e regioni ioniche peninsulari; in lieve aumento su gran parte del nord e Toscana settentrionale; stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su rilievi alpini occidentali, Trentino-Alto Adige, bassa Sardegna, Lazio centromeridionale, nonchè su Puglia e Basilicata settentrionali; in generale lieve aumento sul resto del Paese.

Venti: deboli o moderati settentrionali sulla Liguria e variabili sul resto del nord; in prevalenza moderati nordorientali sul resto della penisola con ulteriori rinforzi su Toscana e regioni ioniche.

Mari: agitato lo Ionio centromeridionale; molto mossi lo stretto di Sicilia, il restante Ionio ed il basso Adriatico; da mossi a molto mossi al mattino il mar Ligure al largo, il Tirreno centromeridionale al largo e l'Adriatico centrale; mossi i restanti bacini.

