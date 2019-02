Nebbia e temperature su: il meteo di giovedì 21 e venerdì 22 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di giovedì 21 febbraio

Al Nord: nubi basse e stratiformi al mattino, sulla Pianura padana centro-orientale e il litorale emiliano-romagnolo, accompagnate da foschie dense e nebbie che tenderanno a dissolversi dalla tarda mattinata. Sereno sul resto del Nord ma con tendenza a graduale aumento della nuvolosità, in serata, sulla Liguria, mentre le nebbie si ripresenteranno sulle aree pianeggianti di Veneto e Friuli Venezia-Giulia e lungo le aree costiere dell'Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: bello e soleggiato ovunque se si eccettua un po' nuvolosità sparsa durante le ore mattutine con ancora qualche foschia a ridurre la visibilità lungo le vallate e i litorali. Alla sera nubi più consistenti tenderanno a coprire il cielo sulla Toscana.

Sud e Sicilia: nuvolosità sparsa, localmente più compatta sul settore tirrenico, con foschie mattutine le vallate e le aree pianeggianti di Campania e Puglia.

Temperature: massime in leggera diminuzione sul Trentino Alto-Adige e sulla Sardegna occidentale; in rialzo sul resto del Nord, al Centro e sulla Camapania; senza variazioni di rilievo sulle altre regioni.

Venti: deboli variabili con qualche rinforzo sulle coste pugliesi.

Mari: mossi il medio-basso Adriatico e lo Ionio. Poco mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento serale sul Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale e lo Stretto di Sicilia.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di venerdì 22 febbraio

Al Nord: al mattino foschie dense o locali banchi di nebbia sulla Pianura padano-veneta, seguite a veloci schiarite mattutine. Sul resto del Nord, cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti dal pomeriggio su alpi e prealpi della Lombardia e del Veneto, Trentino-Alto Adige settentrionale e Friuli-Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: al mattino nelle valli foschie dense e nebbie in banchi mentre nubi basse sono attese in Sardegna; seguirà un rapido dissolvimento della nuvolosità. Sulle restanti regioni ampi spazi di sereno ma dalla sera annuvolamenti compatti su Marche e Abruzzo daranno luogo a precipitazioni di debole intensità.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa su buona parte del Sud con piogge deboli sparse, in intensificazione serale su Calabria meridionale e Sicilia tirrenica.

Temperature: minime in aumento su Alpi, Prealpi, Emilia-Romagna, Toscana, aree interne di Marche, Abruzzo e su Calabria e Sicilia tirrenica; stazionarie sul resto del Paese. Massime in rialzo sulle regioni occidentali del Nord, aree alpine e prealpine orientali, Emilia-Romagna, Toscana e Marche; in calo su Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: settentrionali da deboli a moderati su Basilicata, Sicilia e aree costiere adriatiche centrali e meridionali ma in intensificazione serale su queste ultime zone; deboli al Nord ma tendenti a divenire moderati dalla sera nelle vallate alpine della Lombardia, in Trentino-Alto Adige e sulle coste adriatiche; generalmente di debole intensità altrove.

Mari: mosso l'Adriatico ma con aumento del moto ondoso fino a molto mosso o localmente agitato; mosso lo Ionio, stretto di Sicilia e canale di Sardegna; poco mosso il Mar Ligure; mossi i restanti bacini.



