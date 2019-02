Non si ferma il forte vento: il meteo di domenica 23 e lunedì 24 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di domenica 23 febbraio

Nord: bel tempo ovunque salvo qualche velatura in transito su triveneto e settore orientale dell'Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: bello e soleggiato su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Nuvoloso su Sardegna e Abruzzo con ancora qualche fiocco di neve a bassa quota su quest'ultima regione ma in rapido e deciso miglioramento dalla tarda mattinata.

Sud e Sicilia: poche nubi sulla Puglia centro-meridionale. Cielo molto nuvoloso sul resto del meridione con deboli precipitazioni sparse su Basilicata, Sicilia e Calabria, che nrisulteranno nevose al di sopra dei 600-700 metri. Dal pomeriggio veloce attenuazione di nuvolosità e fenomeni a partire da Campania e Molise mentre in serata le nubi, associate ancora a qualche debole pioggia, insisteranno soltanto sull'isola e sul settore meridionale della Calabria.

Temperature: massime in netto rialzo su Lazio, Abruzzo e al meridione; in diminuzione su Sardegna e pianura padana; stazionarie altrove.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di lunedì 24 febbraio

Nord: condizioni di bel tempo a parte delle innocue velature di passaggio sulle aree orientali.

Centro e Sardegna: cielo inizialmente sereno ma con nuvolosità in graduale formazione sulle regioni adriatiche con deboli precipitazioni pomeridiane a prevalente carattere nevoso sull'Abruzzo oltre i 500-600 metri, in successivo altrettanto veloce miglioramento; qualche nube interesserà il Lazio sempre nel pomeriggio, mentre dalla serata gli annuvolamenti sull'isola si faranno compatti con qualche fenomeno associato in nottata.

Sud e Sicilia: al primo mattino addensamenti sparsi sulle aree interne in rapida intensificazione ed estensione a tutte le regioni con deboli piogge, neve invece sulle aree appenniniche oltre i 400-500 metri e sui rilievi settentrionali siciliani a partire dai 700-800 metri; dal tardo pomeriggio schiarite sempre più ampie a partire dalle regioni adriatiche.

Temperature: minime stazionarie sulle regioni ioniche ed in aumento altrove; massime senza variazioni di rilievo su Valle D'Aosta, Basilicata e Calabria settentrionale; in lieve flessione sulla Puglia centromeridionale; in rialzo sul resto del Paese.

