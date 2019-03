Meteo, in arrivo nubi e aria fredda: da martedì calano le temperature

Il fine settimana prosegue con una domenica dal tempo prevalentemente stabile e sempre con un clima gradevole (le temperature sono ancora al di sopra delle medie stagionali, con i valori registrati tipici del mese di aprile). Le correnti occidentali, però, diverranno più umide favorendo un aumento della nuvolosità al Centro-Nord, ma sostanzialmente con tempo asciutto.

Nella notte tra domenica e lunedì un fronte freddo associato ad una massa d'aria di origine polare marittima si addosserà alla barriera alpina, scavalcandola successivamente e riversandosi sull'Italia all'inizio della settimana. "Ne conseguirà una veloce fase perturbata al Centro-Sud tra la giornata di lunedì e la mattinata di martedì, associata anche a un marcato raffreddamento e molto vento che renderà più evidente il cambio di clima", sottolineano i meteorologi. Domenica nuvolosità in generale aumento, soprattutto sul settore tirrenico e interno del Centro, in Campania, in Liguria, sulle Alpi e all'estremo Nord-Est. Altrove prevarranno ancora le schiarite. Deboli e locali piogge potranno interessare l'alta Toscana, l'estremo Levante ligure, il Lazio centro-meridionale e la Campania. Sulle Alpi più settentrionali deboli nevicate, inizialmente intorno ai 2000 metri con quota in calo a fine giornata. Temperature massime in lieve calo all'estremo Nord-Est, nel Lazio e al Sud, e ancora ovunque con valori superiori alla norma. Venti moderati di Libeccio su Mar Ligure e sul Mar Tirreno, anche forti occidentali sulla Sardegna. Ventoso anche lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi occidentali. Dalla sera ventilazione in generale rinforzo, specie al Nord-Ovest e sui mari di Ponente. Mari: molto mossi il mar Ligure e il mare di Sardegna, mosso il Tirreno. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (Ida medio-alto, pari a 85-90).

Per lunedì 11 marzo al mattino prevalenza di schiarite in Liguria, gran parte della Pianura Padana, all'estremo Sud e in Sicilia. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d'Italia, con deboli nevicate sulle zone alpine più settentrionali e qualche pioggia isolata nell'interno del Centro e in Campania. Possibili rovesci sull'Emilia orientale. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con rovesci e temporali su Veneto, Emilia orientale, Romagna e in gran parte del Centro. Tra sera e notte rovesci e temporali, localmente di forte intensità, interesseranno il medio-basso versante adriatico, le zone interne del Lazio, la Campania, la Basilicata e i settori tirrenici di Calabria e Sicilia. L'aria fredda favorirà l'abbassamento della quota delle nevicate in Appennino con neve fino a 500-600 metri su Marche, Abruzzo e Molise, tra 800 e 1200 metri sui rilievi meridionali. Non sono da escludere rovesci e temporali nevosi. Con l'avanzare dell'aria fredda le temperature subiranno un calo a iniziare dalle Alpi e dal medio Adriatico, in estensione entro sera a tutta la Penisola. Il brusco cambio di clima sarà accentuato dall'intensa ventilazione. Nelle valli alpine e al Nord-Ovest soffieranno forti venti di Foehn. Intenso Maestrale sul medio-basso Tirreno e Isole, Tramontana sulla Liguria. In serata ulteriore intensificazione del vento al Centro-Sud. Fino ad agitati i mari di Ponente e quelli intorno alle Isole, con rischio di mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna.

Martedì 12 marzo la coda della perturbazione determinerà residui fenomeni soprattutto in mattinata all'estremo Sud e sul nord della Sicilia. Sul resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Sul nord della Sicilia neve fino a 700-800 metri. Temperature in generale diminuzione, più marcata sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia. Venti molto forti da nord-ovest su Molise, al Sud e sulla Sicilia, in graduale attenuazione nel corso della giornata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata