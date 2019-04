Pioggia e cielo coperto: il meteo di mercoledì 10 e giovedì 11 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di mercoledì 10 aprile

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, localmente anche temporalesche, e nevose oltre i 1.800-2.000 metri, che saranno più abbondanti su Triveneto e aree pianeggianti. Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni su Emilia-Romagna e Liguria.

Centro e Sardegna: estesa copertura su tutta l'area con piogge e temporali diffusi, a partire dal mattino, sul settore tirrenico e in successiva estensione alle restanti regioni. In serata, le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su gran parte del centro peninsulare e sulla Sardegna orientale.

Sud e Sicilia: nubi consistenti su Campania, Basilicata e Calabria tirrenica con precipitazioni diffuse a prevalente carattere temporalesco, localmente intense nel pomeriggio-sera; attenuazione di nubi e fenomeni, verso fine giornata, sulla parte meridionale della Calabria. Sul resto del meridione nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con deboli fenomeni pomeridiani, anche temporaleschi, sul versante tirrenico della Sicilia, sul Molise e sulla Puglia centro-settentrionale. Miglioramento atteso nelle ore serali con parziali schiarite.

Temperature: minime senza variazioni significative. Massime in calo al nord, al centro e sulla Sardegna; in rialzo al sud peninsulare; invariate sulla Sicilia.

Venti: moderati di libeccio al meridione, deboli invece al centro, sulla Sardegna e la Liguria. Deboli orientali sul resto del nord.

Mari: molto mossi il Tirreno meridionale, il mare e il canale di Sardegna, localmente agitato a largo quest'ultimo. Mossi il mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale, lo stretto di Sicilia, lo Ionio e il basso Adriatico. Poco mosso l'Adriatico centro-settentrionale.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di giovedì 11 aprile

Nord: moderato maltempo con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale; i fenomeni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini oltre i 1.500-1.600 metri.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto con frequenti rovesci e temporali, in riduzione nelle ore serali su Sardegna, Lazio, bassa Toscana ed Umbria; atteso qualche fiocco di neve sui rilievi abruzzesi a partire dai 1.500-1.600 metri.

Sud e Sicilia: molte nubi sulle regioni tirreniche con fenomeni convettivi diffusi su Campania e Basilicata tirrenica, localmente anche intensi sulle relative aree costiere; deboli piogge e temporali attesi anche su Calabria e Sicilia settentrionale, ma in assorbimento serale. Sulle restanti aree nubi sparse, in temporanea intensificazione pomeridiana, con locali deboli rovesci o temporali su Molise e Puglia. Atteso miglioramento a fine giornata con ampie schiarite ad esclusione delle coste campane e della Puglia meridionale dove saranno ancora possibili fenomeni temporaleschi.

Temperature: minime in lieve rialzo al nord-ovest, Emilia, Toscana, Lazio, Campania e Basilicata; senza variazioni di rilievo altrove; massime senza variazioni di rilievo su Lazio, Abruzzo e Molise; in sensibile diminuzione su Emilia-Romagna e restanti pianure settentrionali ed in forma più attenuata sul resto della penisola.

Venti: deboli settentrionali sulle aree alpine ed orientali sul restante settentrione; generalmente deboli di maestrale sulla Sardegna con locali rinforzi sulle coste meridionali e variabili al centro peninsulare; da deboli a moderati dai quadranti meridionali al sud.

Mari: da molto mosso ad agitato al largo il mar di Sardegna; molto mossi il Tirreno meridionale, nonché il canale di Sardegna, quest'ultimo con moto ondoso in ulteriore intensificazione nella serata; mossi il mar Ligure, il Tirreno centrale ad est ed Adriatico settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

