Cielo sereno e vento freddo sull'Italia: il meteo del 26 e 27 settembre

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di mercoledì 26 settembre in Italia.

Nord: cielo generalmente sereno, velato durante le ore centrali della giornata, con qualche nube in più al primo mattino sui rilievi alpini centro-occidentali.

Centro e Sardegna: su Sardegna orientale ed Abruzzo iniziali addensamenti nuvolosi con possibili isolati piovaschi mattutini sull'isola in successivo miglioramento; condizioni di bel tempo altrove, con transito di nuvolosità alta e sottile durante le ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia: poco nuvoloso sulle zone tirreniche della Campania, della Basilicata e della Calabria settentrionale; da parzialmente nuvoloso a nuvoloso sui rimanenti settori, con rovesci e temporali su zone ioniche, bassa Calabria e Sicilia, in graduale attenuazione già durante la mattinata con ampie schiarite dal pomeriggio.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo su Trentino-Alto Adige e Veneto; in diminuzione sulle rimanenti zone, più sensibile sul versante tirrenico; massime in rialzo su aree alpine e Sardegna sud-occidentale, in lieve calo su pianura padana e regioni tirreniche, generalmente stazionarie altrove. Venti: da moderati a localmente forti nord-orientali su ponente ligure ed al centro-sud, ma in graduale attenuazione dal pomeriggio sulle regioni centrali peninsulari; deboli variabili sulle aree alpine ed orientali sul restante settentrione. Mari: da agitati a molto agitati lo Ionio, il basso Adriatico, il mar di Sardegna e il Tirreno meridionale ovest; da molto mossi ad agitati il mar Ligure, il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il restante Tirreno e l'Adriatico centrale; da mosso a molto mosso l'Adriatico settentrionale.

Tempo previsto sull'Italia per giovedì 27 settembre a cura del servizio meteorologico dell'aeronautica militare.

Nord: - cielo generalmente sereno a parte velature mattutine su Liguria, bassa Lombardia ed Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: - condizioni di bel tempo ma con transito di nuvolosità alta e sottile durante la prima parte della giornata.

Sud e Sicilia: - cielo in prevalenza limpido e terso salvo velature in transito durante la mattinata.

Temperature: - minime in lieve diminuzione sulla pianura padana e sulle due isole maggiori, in aumento su arco alpino e dorsale appenninica, senza variazioni di rilievo altrove; - massime in tenue flessione sulla Sicilia, in rialzo sul restante territorio, più deciso sui rilievi alpini ed appenninici. venti: - sulle aree ioniche moderati dai quadranti settentrionali con decisi rinforzi; - deboli dai quadranti settentrionali al centro e sulle rimanenti regioni meridionali; - deboli di direzione variabile al nord e sulla Sardegna. mari: - molto mosso ionio settentrionale; - da agitato a molto agitato ionio meridionale; - da molto mossi ad agitati canale di Sardegna e stretto di Sicilia; - da mossi a molto mossi il mar di Sardegna, il Tirreno sudoccidentale ed il basso adriatico; - da poco mossi a mossi i restanti bacini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata