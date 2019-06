Meteo, bel tempo e il caldo si attenua: calano le temperature

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sabato 29 giugno in Italia. Al Nord: annuvolamenti sparsi su Lombardia, Emilia-Romagna centro-occidentale, più consistenti su basso Piemonte e rilievi liguri dove sono attesi temporali isolati, comunque in miglioramento nel corso della mattinata. Sul resto del Nord dominerà il sereno. Limitatamente allle ore pomeridiane, invece, qualche addensamento consistente interesserà il settore alpino occidentale del Piemonte e sarà associato a occasionali rovesci.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento, se si eccettua una modesta attività cumuliforme pomeridiana sulle aree interne della Sardegna.

Sud e Sicilia: nubi sparse su Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio rasserena sull'isola mentre gli addensamenti si faranno più consistenti sui rilievi calabri, dove si manifesteranno occasionali rovesci o temporali, in dissolvimento dal tardo pomeriggio con conseguenti schiarite. Bello e soleggiato sul resto del meridione.

Temperature: in calo pressochè ovunque tranne che su Sicilia e Calabria, dove saranno ancora in lieve aumento.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani domenica 30 giugno in Italia. Al Nord: cielo sereno salvo deboli annuvolamenti a evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini con associati deboli rovesci sulle aree confinali.

Centro e Sardegna: giornata all'insegna della stabilità con cielo sereno.

Sud e Sicilia: il tempo sarà ancora caratterizzato dalla presenza di cielo pressochè limpido e terso.

Temperature: minime in generale diminuzione; massime in lieve calo su aree tirreniche della Toscana, Lazio e Sicilia; stazionarie su Sardegna, restante parte della Toscana, Marche e Umbria; in aumento altrove.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata