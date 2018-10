Ancora qualche nuvola, poi il sole: il meteo dell'8 e 9 ottobre

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di in Italia.

Nord: addensamenti sparsi sul nord ovest temporaneamente più compatti fra la Liguria di ponente ed il Piemonte occidentale dove si potranno avere sporadici rovesci o temporali in attenuazione pomeridiana quando si avranno schiarite sempre più ampie; nuvolosità irregolare su Triveneto, Romagna e Lombardia settentrionale con possibilità di qualche breve rovescio; nel pomeriggio gli annuvolamenti ed i fenomeni tenderanno a interessare più che altro le aree a ridosso dei rilievi; poche nubi sulle restanti aree.

Centro e Sardegna: da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio alte su Sardegna, settori tirrenici e umbria con qualche addensamento più compatto che si potrà avere sulla Sardegna nord occidentale e nel pomeriggio su zone interne dell'isola, della Toscana e del basso Lazio con associati isolati rovesci in dissolvimento serale; addensamenti compatti sui settori adriatici con qualche isolato rovescio o temporale in attenuazione serale.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulle regioni adriatiche e aree ioniche, Sicilia compresa, con isolati rovesci o temporali; ampie schiarite sulle restanti regioni con addensamenti al mattino sui settori tirrenici e nel pomeriggio sulle aree interne dove saranno associati a brevi rovesci o temporali.

Temperature: massime in rialzo su Liguria, regioni centrali, campania e sicilia occidentale, in flessione sulla Puglia, senza variazioni sulle restanti aree. Venti: deboli settentrionali sulle regioni adriatiche e ioniche con locali rinforzi sulla puglia, deboli orientali sui settori tirrenici e sulla Sardegna con rinforzi da sud est sul settore meridionale dell'isola, in prevalenza variabili altrove. Mari: mossi mare e canale di Sardegna con moto ondoso in aumento in serata; poco mossi i restanti bacini, localmente mossi il mar Ligure e lo stretto di Sicilia.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di martedì 9 ottobre in Italia.

Nord: annuvolamenti sparsi sulle aree alpine, prealpine ed appenniniche in temporanea intensificazione pomeridiana con associati isolati piovaschi. In serata attenuazione della nuvolosità ad eccezione del Piemonte dove risulterà più persistente con piogge sparse attese tra serata e notte. Sulle altre zone cielo sereno o poco nuvoloso con qualche foschia mattutina sulle pianure.

Centro e Sardegna: nubi sparse sull'isola, un po' più diffuse sulle aree orientali ed a fine giornata anche su quelle meridionali con possibili rovesci e temporali specie in nottata. Nubi sparse in intensificazione sulle regioni adriatiche e nel pomeriggio anche sulle aree appenniniche di Umbria e Lazio dove non si escludono locali piovaschi. Prevalenza di schiarite sulle restanti aree.

Sud e Sicilia: bel tempo sulla Campania a parte temporanei annuvolamenti a ridosso delle aree appenniniche; cielo molto nuvoloso o coperto sulle restanti regioni con deboli fenomeni che, invece, sulle aree ioniche potranno assumere anche carattere temporalesco specialmente su Calabria e Sicilia, in attenuazione serale.

Temperature: minime in lieve aumento su Sardegna e Liguria occidentale; in lieve diminuzione su Piemonte, sulle regioni centrali adriatiche, Puglia meridionale ed alta Campania, stazionarie sul restante territorio; massime in lieve rialzo su Piemonte sud occidentale, ponente ligure e Puglia garganica centromeridionale, senza variazioni altrove. Venti: in prevalenza dai quadranti orientali, moderati con locali rinforzi sulla Sardegna e deboli altrove con locali rinforzi sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria. Mari: mossi localmente molto mossi mar e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi il Tirreno sudoccidentale, il mar Ligure e lo stretto di Sicilia; poco mossi gli altri bacini.

