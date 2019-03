Maltempo al Nord, sereno al Sud: il meteo del 7 e 8 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: molto nuvoloso con precipitazioni diffuse che dalla Liguria, Piemonte e Lombardia si trasferiranno al resto del nord intensificandosi fino a divenire localmente anche a carattere di rovescio o temporale; le precipitazioni insisteranno maggiormente sui settori alpini e prealpini, con neve a quote superiori ai 1.200-1.400 metri, risulteranno invece meno insistenti ed occasionali sulla pianura padana; dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni ad iniziare dal settore occidentale, mentre le precipitazioni permarranno invece sulle Alpi orientali.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso sulla Toscana con associate precipitazioni in prevalenza deboli, più consistenti a ridosso dell'area appenninica settentrionale dove insisteranno fino a fine giornata, attenuandosi altrove; sereno o velato sulle restanti regioni con nubi in intensificazione sulla Sardegna a fine giornata.

Sud e Sicilia: cielo sereno o velato per nubi poco significative.

Temperature: massime in moderato aumento sulle coste adriatiche centro-meridionali, in lieve aumento sul resto del sud, stazionarie altrove.

Le previsioni per domani. Nord: mattinata ancora caratterizzata da annuvolamenti diffusi sulle regioni alpine centrorientali con associate deboli precipitazioni sulle zone pedemontane lombarde e sui rilievi del triveneto, nevose su questi ultimi oltre i 1400-1500 metri; seguirà un graduale miglioramento nel pomeriggio con ampie aperture. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione, a parte addensamenti compatti che insisteranno sul levante ligure. Al primo mattino e poco il tramonto formazione di foschie dense e qualche banco di nebbia sulla Pianura padana.

Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa locali con deboli piogge e qualche occasionale rovescio temporalesco atteso tra umbria e marche meridionali, nonché sui rilievi appenninici compresi tra Lazio ed Abruzzo; dalla serata attenuazione dei fenomeni con spazi di sereno su Sardegna, Toscana e nord delle Marche.

Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato seppur con estese, ma innocue velature, che interesseranno tutto il meridione.

Temperature: minime in calo su gran parte del settentrione, nord Toscana e sulla Sardegna, dove la flessione sarà più decisa; in aumento su umbria centroccidentale, alto Lazio, bassa Campania, Puglia, Basilicata e nord Calabria; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in diminuzione sulle regioni centrali, specie del versante adriatico; in aumento su Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia occidentale; stazionarie altrove.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata