Weekend di bel tempo, poi scendono le temperature: il meteo del 29 e 30 settembre

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di sabato 29 settembre in Italia.

Nord: cielo generalmente sereno su tutte le regioni, dal pomeriggio, tuttavia, nubi in intensificazione dapprima sulle aree alpine e poi dalla sera anche sulle zone pedemontane centrorientali.

Centro e Sardegna: cielo sgombro da nubi per gran parte del giorno su tutte le regioni, ma in serata intensificazione della nuvolosità sulle regioni adriatiche.

Sud e Sicilia: residui locali addensamenti al primo mattino sulle aree ioniche di Sicilia, Calabria e Puglia, ma la nuvolosità risulterà in rapido dissolvimento; cielo sereno sul restante territorio.

Temperature: minime in lieve flessione sui rilievi di confine, in aumento altrove, più significativo il rialzo sulla parte orientale della pianura padana; massime in lieve rialzo su Sardegna e Lazio, ed al sud, in diminuzione sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica settentrionale, generalmente stazionarie sulle altre zone.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di domenica 30 settembre in Italia.

Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine con deboli fenomeni sul settore centroccidentale, in estensione dal pomeriggio anche alle aree pedemontane e al Trentino-Alto Adige. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo a parte qualche locale annuvolamento al mattino sul Lazio.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni.

Temperature: minime in lieve diminuzione su arco alpino e regioni centrali, in tenue aumento su pianura padana e Sardegna, stazionarie al sud e sul Lazio; massime in flessione su tutta la penisola, senza variazioni sulle due isole maggiori.

