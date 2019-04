Ancora nuvole e pioggia: il meteo del 28 e 29 aprile

Le previsioni per oggi e domani

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: nuvoloso su Val d'Aosta, triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, più intensi in mattinata su Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nevicate su Alpi e prealpi orientali al di sopra dei 1200 metri. In serata parziale e temporaneo diradamento della nuvolosità su Lombardia, Trentino Alto Adige e ovest Veneto; sul resto del Nord cielo poco nuvoloso con qualche addensamento più compatto sulle altre zone dell'arco alpino.

Centro e Sardegna: cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni peninsulari con locali addensamenti più intensi associati a locali piogge o deboli rovesci, specie in Toscana; dal pomeriggio aumentano le nubi e le precipitazioni su Marche, Umbria e sulle zone interne di Lazio e Abruzzo mentre migliora sulla Toscana; in serata diradamento della nuvolosità anche su Umbria e Marche; cielo sereno o poco nuvoloso sull'isola.

Sud e Sicilia: irregolarmente nuvoloso sulle regioni tirreniche peninsulari, con locali piogge o deboli rovesci sparsi in estensione nel pomeriggio a tutte le aree appenniniche; cielo poco nuvoloso o velato altrove ma in serata nubi in aumento su Molise e Puglia garganica.

Temperature: minime in diminuzione anche sensibile al Sud, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione al Nord, più marcata su Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Romagna, in lieve calo sulle regioni tirreniche e sulle marche, senza variazioni di rilievo altrove.

Le previsioni per la giornata di domani. Nord: al mattino nubi compatte su Triveneto, Lombardia sud-orientale ed Emilia-Romagna con associati rovesci e temporali e qualche nevicata sui relativi rilievi oltre i 1200-1300 metri; seguirà un graduale miglioramento dal pomeriggio con ampie aperture serali su settore lombardo, Trentino, Veneto occidentale ed Emilia. Nuvolosità poco significativa sul restante settentrione e più diffusa sulle aree alpine centroccidentali, ma in diradamento dal pomeriggio con ampi spazi di sereno.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti su gran parte del settore peninsulare con deboli precipitazioni sparse, anche temporalesche sulle regioni adriatiche; in serata migliora sulle aree tirreniche e sull'Umbria con estese aperture del cielo attese su Toscana e Lazio. Asciutto sulla Sardegna con cielo poco o parzialmente nuvoloso.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte su Molise, Campania, Puglia centrosettentrionale, nonché su Basilicata e Calabria tirreniche con deboli fenomeni convettivi sparsi, in riduzione serale sul settore campano; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, a parte qualche addensamento più consistente che interesserà nel pomeriggio la Sicilia tirrenica.

Temperature: minime in calo al Centro-nord peninsulare e sulla Puglia; pressoché stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento sulla catena alpina e prealpina centroccidentale e sul triveneto; senza variazioni di rilievo sulle rimanenti aree pianeggianti del Nord, Sardegna e Calabria; in diminuzione sul resto del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata