Torna il caldo e sole su tutta italia: il meteo del 27 e 28 settembre

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di giovedì 27 settembre in Italia.

Nord: sereno o temporaneamente velato tra la notte ed il mattino per nubi alte stratiformi poco significative in transito ed in rapido dissolvimento.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con parziali e temporanee velature in transito al mattino ma in rapido dissolvimento.

Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso su Sicilia e Calabria con locali deboli precipitazioni sui versanti ionici, in intensificazione verso fine giornata; sereno o poco nuvoloso sulle rimanenti regioni salvo locali e temporanei addensamenti.

Temperature: minime in rialzo su aree alpine e prealpine, in generale diminuzione altrove più decisa su Pianura Padana orientale, Toscana, Umbria, Lazio, Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna. Massime in deciso aumento al centro-nord, più contenuto su Molise, Puglia, Campania, basilicata e sardegna, stazionarie su calabria e sicilia. Venti: moderati da nordest al sud con rinforzi specie su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia; deboli settentrionali al centro-nord con locali rinforzi sulle coste adriatiche centrali. Mari: agitati i bacini meridionali, localmente molto agitato il basso Ionio, in graduale attenuazione ad eccezione del basso Ionio; mossi o molto mossi i restanti mari tutti con moto ondoso in attenuazione.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la venerdì 28 settembre in Italia.

Nord: la giornata inizialmente soleggiata evolverà all'insegna di un moderato aumento della nuvolosità a fine giornata sull'arco alpino e prealpino.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza sereno.

Sud e Sicilia: molte nubi sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria con associati rovesci e temporali, localmente anche intensi sulle coste centromeridionali calabresi dalla sera. Bel tempo sul resto del meridione con nubi in aumento su Puglia e Basilicata tra pomeriggio e serata.

Temperature: minime stazionarie sulla Sicilia ed in generale lieve rialzo sul resto della penisola; massime in generale aumento, più sostenuto sulle regioni adriatiche centrali ed al sud. Venti: nord orientali al sud, intensi sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria, da moderati a localmente forti sulle restanti aree. Deboli di direzione variabile al settentrione e dai quadranti settentrionali al centro. Mari: da agitato a molto agitato Ionio meridionale con moto ondoso in ulteriore temporaneo aumento; da molto mossi ad agitati il restante Ionio e lo stretto di Sicilia; mossi il canale di Sardegna, il basso Tirreno e l'Adriatico meridionale; da poco mossi a mossi il mar di Sardegna ed il Tirreno e l'Adriatico centrali; poco mossi i restanti bacini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata