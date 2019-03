Torna il sereno: il meteo del 27 e 28 marzo

Le previsioni per oggi e domani

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: addensamenti consistenti sulle aree alpine centro-orientali con qualche fiocco di neve sui rilievi altoatesini al di sopra dei 1.500 metri. Cielo sereno o parzialmente velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: nuvoloso su Marche meridionali, Abruzzo, basso Lazio e Sardegna con deboli piogge sparse, locali temporali sul versante orientale dell'isola e ancora delle nevicate sui rilievi marchigiani e abruzzesi oltre quota 1.300 metri. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi già entro la mattinata mentre, nel pomeriggio, si avranno ampie aperture. Per lo più velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia: molte nubi ovunque accompagnate da precipitazioni sparse, anche temporalesche su Calabria, Puglia e Basilicata e a carattere nevoso sulla Sila e sul Pollino. Nel pomeriggio-sera i fenomeni si concentreranno su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e versante tirrenico della Sicilia lasciando spazio a qualche schiarita specie sul resto dell'isola.

Temperature: massime in sensibile aumento al centro e sulla Liguria; in calo, lieve su Veneto, Lombardia e nord Piemonte, più marcato invece al sud; stazionarie sulle restanti aree.

Le previsioni per la giornata di domani. Nord: condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni e qualche addensamento nuvoloso limitato alle aree alpine orientali.

Centro e Sardegna: cielo sereno a parte qualche residuo annuvolamento al mattino su Abruzzo e Sardegna seguiti da ampi rasserenamenti.

Sud e Sicilia: mattinata ancora all'insegna dell'instabilità su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia con molte nubi associate a rovesci in graduale assorbimento. Prevalenza di sereno sul restante meridione.

Temperature: minime in diminuzione su Sardegna, Lazio e settori meridionali di Sicilia e Calabria; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento su Sicilia, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia garganica; in lieve calo sulle aree ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria; stazionarie altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata