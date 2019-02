Cielo sereno o poco nuvoloso: il meteo del 26 e 27 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali, sul nord est nubi medio alte in progressivo diradamento dal pomeriggio, poche nubi inizialmente sulle restanti regioni ma con aumento delle velature per le ore centrali del giorno.

Centro e Sardegna: sulle aree peninsulari cielo inizialmente sereno ma con aumento della nuvolosità medio-alta e stratificata dalla mattinata, dapprima sulle regioni adriatiche poi sul restante settore peninsulare. Sull'isola locali addensamenti in mattinata sui settori meridionali ma in rapido diradamento così il cielo si presenterà sgombro da nubi dalle ore centrali.

Sud e Sicilia: inizialmente cielo sereno poco nuvoloso sul settore peninsulare, dal pomeriggio aumento di velature dapprima su Campania, Molise e Puglia garganica poi sulle restanti zone. Sulla Sicilia addensamenti in mattinata sui settori meridionali dell'isola, ma nubi in rapido diradamento nel corso del giorno così il cielo si presenterà sgombro da nubi dalle ore centrali.

Temperature: minime in rialzo su gran parte del centro-nord peninsulare e Calabria ionica, generalmente stazionarie altrove; massime in aumento su tutto il settore peninsulare e Sicilia, più deciso l'incremento sulle regioni centromeridionali peninsulari, stazionarie sulla Sardegna.

Le previsioni per la giornata di domani.

Nord: condizioni di bel tempo salvo qualche velatura di passaggio.

Centro e Sardegna: cielo sereno o al più temporaneamente velato.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti sul settore tirrenico di Sicilia e Calabria con possibilità di qualche piovasco o debole rovescio; cielo poco nuvoloso sulle restanti regioni.

Temperature: minime in calo sulla Liguria, in aumento sul resto del Paese; massime in rialzo su Sardegna, Lazio e Calabria meridionale, in diminuzione su Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria settentrionale, senza variazioni di rilievo altrove.



