Nuvole e pioggia in tutta Italia: il meteo del 26 e 27 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: molte nubi ovunque con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Liguria e aree alpine e prealpine, in estensione alle pianure di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed est Emilia-romagna. Torna la neve sulle Alpi intorno ai 2000 metri. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sono attesi anche sulle pianure piemontesi mentre inizia a migliorare su ponente ligure, Valle d'Aosta e ovest Emilia-Romagna. In serata fenomeni isolati insisteranno ancora su Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto orientale, Friuli Venezia-Giulia e Liguria di levante, altrove invece si avranno schiarite sempre più ampie.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti con qualche isolato rovescio o temporale sul versante occidentale dell'isola; nubi e fenomeni saranno poi in progressiva estensione alle regioni peninsulari. Graduale miglioramento dalle ore serali anche con ampie schiarite sebbene locali, residui rovesci, saranno ancora possibili lungo le aree appenniniche, specie quelle del nord della Toscana.

Sud e Sicilia: velature estese tenderanno a lasciare spazio a nubi più consistenti, dal pomeriggio, mentre in serata qualche debole precipitazione potrà interessare Molise, Puglia garganica e nord della Campania.

Temperature: massime in rialzo su Piemonte, ponente ligure, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale; stazionarie su Abruzzo e Molise; in calo sul resto della penisola, più accentuato su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Le previsioni per domani. Nord: annuvolamenti compatti su Alpi e Prealpi con precipitazioni sparse, in intensificazione serale specie sul settore orientale. Quota neve sull'arco alpino generalmente oltre i 2200 metri, in discesa dalla sera fino ai 1800 metri sulle Alpi orientali. Sul resto del Nord cielo sereno o poco nuvoloso, con al più annuvolamenti compatti serali sull'Appennino.

Centro e Sardegna: locali addensamenti compatti al mattino su tutte le regioni, in veloce diradamento già nel corso della mattinata, ad eccezione dell'Appennino dove, saranno possibili isolati rovesci. Foschie dense al primo mattino nella valli del centro.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulle aree tirreniche con isolati piovaschi, seguiranno schiarite sull'isola. Sul resto del Sud ampi spazi di sereno, salvo innocui annuvolamenti serali su Molise e Puglia.

Temperature: minime in calo al Centro-Nord, su Molise, Campania e restanti aree tirreniche meridionali, stazionarie altrove; massime in aumento al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, in diminuzione sul resto del paese.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata