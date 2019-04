Nuvole al Nord, più sereno al Sud: il meteo del 25 e 26 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: molto nuvoloso sulle aree alpine e prealpine con locali precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata, assumendo anche carattere temporalesco, divenendo diffuse dalla sera tra alto Piemonte e Lombardia; parzialmente nuvoloso altrove ma con nubi in aumento a iniziare dal settore occidentale con precipitazioni dapprima isolate che si intensificheranno divenendo più frequenti dal pomeriggio sul settore centro-occidentale.

Centro e Sardegna: sereno o velato ma con annuvolamenti in sviluppo diurno sui rilievi appenninici con locali deboli piovaschi pomeridiani, in successivo dissolvimento.

Sud e Sicilia: cielo sereno o velato con addensamenti mattutini e serali sull'area ionica tra Basilicata e Puglia.

Temperature: minime stazionarie. Massime in lieve locale aumento, più deciso sulla Sardegna.

Le previsioni per la giornata di domani. Nord: al mattino cielo da parzialmente a molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, localmente anche intensi sulle aree alpine e prealpine. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta a partire dalle regioni occidentali mentre sulle aree alpine e prealpine, specie sul settore orientale, persisteranno i fenomeni. Quota neve sull'arco alpino generalmente oltre i 2000 metri, in discesa fino a 1800 metri dalla sera sulle Alpi centrorientali.

Centro e Sardegna: al mattino addensamenti compatti su Toscana settentrionale, Sardegna e zone interne del Lazio con piogge sparse; cielo in generale velato sul resto del centro. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni sulla Sardegna mentre risulteranno in estensione su Umbria, Marche e Abruzzo. In serata diradamento della nuvolosità ad eccezione di addensamenti compatti lungo le aree appenniniche con isolati rovesci.

Sud e Sicilia: nuvolosità estesa ma poco consistente in graduale attenuazione nel corso della giornata con ampie schiarite; locali annuvolamenti compatti serali sulle regioni tirreniche peninsulari.

Temperature: minime stazionarie sulle regioni meridionali peninsulari, in lieve calo sulla Sicilia, in aumento altrove; massime in diminuzione su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, regioni tirreniche centrali, Sicilia tirrenica, in rialzo altrove.

