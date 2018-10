Migliora il tempo al Sud: il meteo del 24 e 25 ottobre

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: sereno o poco nuvoloso con addensamenti in intensificazione sulle aree alpine centro-orientali con associate precipitazioni lungo le aree di confine.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso; dalla sera intensificazione delle foschie con formazione di nebbie in banchi nelle valli della Toscana settentrionale.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso sulla Sicilia e Calabria con associate precipitazioni tra la notte ed il mattino, graduale attenuazione con schiarite; sereno o poco nuvoloso altrove, salvo parziali velature per nubi poco significative.

Temperature: minime in diminuzione al centro, su Campania, Molise e Puglia; in aumento su Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale; stazionarie altrove. Massime in deciso aumento in Pianura Padana, regioni centrali adriatiche, Molise, Basilicata e Calabria; stazionarie o in lieve locale aumento altrove.

Venti: deboli nordoccidentali con rinforzi al sud e regioni tirreniche centrali.

Mari: agitato lo Ionio, in attenuazione; molto mosso il mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e basso Adriatico; poco mossi o mossi tutti i restanti mari.

Le previsioni per domani. Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti più consistenti dal pomeriggio su Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con associato qualche piovasco serale.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo con nubi medio-alte in transito tardo pomeridiano sulle regioni tirreniche.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità ovunque, in aumento serale su alta Campania e Sicilia settentrionale.

Temperature: minime in aumento sulla Pianura Padana, sulle regioni centrali tirreniche, Umbria ed isole maggiori, senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione al nord, regioni adriatiche centro meridionali, Basilicata e Calabria; in rialzo su Sardegna e Sicilia, generalmente stazionarie sulle restanti regioni.

Venti: forti settentrionali con locali rinforzi di burrasca al mattino su Puglia e settore ionico della Calabria, in graduale attenuazione; deboli di direzione variabile altrove, con locali rinforzi meridionali su alto Lazio, Toscana, Umbria e Marche.

Mari: da molto mosso ad agitato lo Ionio; molto mosso il mar di Sardegna; da mossi a molto mossi il basso Adriatico, lo stretto di Sicilia ed il canale di Sardegna; mossi i restanti bacini; moto ondoso in attenuazione pomeridiana un po' ovunque.



