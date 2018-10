Ancora maltempo al Sud, sereno al Nord: il meteo del 23 e 24 ottobre

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi in Italia. Nord: cielo sereno, con transito di velature diurne sulle zone alpine centro-orientali.

Centro e Sardegna: residui addensamenti compatti al mattino sulle regioni adriatiche, con rovesci o temporali localmente diffusi sull'Abruzzo; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. Dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità su Abruzzo e Marche. Dalla sera cielo sereno che si estenderà anche alle regioni del versante adriatico.

Sud e Sicilia: persistono condizioni di tempo perturbato, con rovesci o temporali diffusi, anche di forte intensità, specie al mattino tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia, con estensione successiva alla Calabria, dove potranno assumere carattere di eccezionalità. Dal pomeriggio atteso un generale miglioramento a eccezione della Calabria e del settore tirrenico della Sicilia, dove i fenomeni intensi si prolungheranno fino a notte.

Temperature: minime in calo su Pianura padana centroccidentale, Sardegna, Calabria e Sicilia; in aumento altrove. Massime in lieve flessione su Sicilia e Calabria; pressoché stazionarie sulle aree pianeggianti settentrionali; in rialzo sul resto del Paese, più deciso sul Lazio.

Le previsioni per domani. Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine centrorientali con qualche fiocco di neve sui rilievi di confine; bel tempo altrove con locali velature mattutine sul restante Triveneto in transito verso il settore occidentale dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia: nuvolosità sparsa medio-alta un po' ovunque in transito diurno, con annuvolamenti pomeridiani su Sicilia settentrionale e Calabria meridionale tirrenica.

Temperature: minime in aumento su Sicilia, bassa Calabria e in forma più marcata al Nord, in diminuzione sul resto del Paese; massime in sensibile aumento al Centro-Nord, in aumento, anche se meno marcato, sul resto del Paese.

