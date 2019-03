Sole al Nord, nuvole al Centro-Sud: il meteo del 22 e 23 marzo

La previsioni per oggi e domani

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per oggi in italia. Al Nord: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con parziali velature sul settore orientale.

Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con addensamenti più consistenti sul versante orientale e meridionale dell'isola con associate precipitazioni localmente temporalesche, in attenuazione serale; sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari.

Sud e Sicilia: molte nubi sulla Sicilia con associati rovesci anche temporaleschi più insistenti sul versante sudoccidentale dell'isola, in graduale attenuazione a inziare da est; sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni meridionali con locali annuvolamenti pomeridiani sulle aree appenniniche della Campania, Basilicata e Calabria.

Temperature: massime in moderato aumento al Nord, Toscana, Umbria, Marche e nord Sardegna, senza apprezzabili variazioni altrove.

Le previsioni per domani. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Centro e Sardegna: al mattino residui annuvolamenti compatti sulla Sardegna meridionale, con isolati piovaschi; nuvolosità in diradamento dal pomeriggio. Sul resto del centro ampi spazi di sereno con al più transito di velature serali.

Sud e Sicilia: al mattino addensamenti compatti sulla Sicilia meridionale, responsabili di locali fenomeni. Dal pomeriggio graduale miglioramento del tempo. Tempo stabile e soleggiato altrove.

Temperature: minime in aumento al Nord, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del Paese; massime stazionarie su Lazio, Campania, e aree costiere ioniche, in aumento altrove, più marcato sulla Sardegna.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata