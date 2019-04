Nuvole a Pasqua, pioggia a Pasquetta: il meteo del 21 e 22 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per oggi in Italia. Nord: transito di estese velature sul Nord nel corso del giorno, le nubi risulteranno localmente più consistenti su basso Piemonte e Liguria, dove sarà possibile, nel corso del giorno, qualche occasionale e breve debole precipitazione, mentre maggiori aperture vi saranno su Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Centro e Sardegna: cielo generalmente coperto per nubi alte su gran parte delle regioni, localmente sulla fascia costiera e sulla Sardegna nubi medie, con possibilità di isolati deboli piovaschi sull'isola e occasionalmente sulle coste di Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia: nubi medio-alte in transito su tutte le regioni, locali addensamenti più consistenti su Calabria e Sicilia potrebbero essere associati a isolate e deboli precipitazioni.

Temperature: minime stazionarie su Triveneto, Romagna, regioni centromeridionali adriatiche e Basilicata; in lieve rialzo altrove. Massime in lieve diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, Liguria e settori ionici, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni per domani. Nord: molte nubi in Pianura padana con locali piovaschi sulle regioni occidentali ed Emilia-Romagna; estese velature sul resto del settentrione. Dalla serata atteso un deciso peggioramento con precipitazioni diffuse su Piemonte, Lombardia e Veneto meridionali, Liguria ed Emilia-Romagna. Nevicate sparse sui rilievi alpini occidentali oltre i 1500 metri, più diffuse dalla sera.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo parzialmente nuvoloso, ma con copertura in sensibile intensificazione dalla serata, accompagnate da rovesci o temporali sparsi. Altrove al mattino estese e spesse velature, con deboli piovaschi sparsi. Dal pomeriggio sensibile aumento della nuvolosità compatta, con piogge diffuse, tendenti ad assumere carattere di rovescio o temporale dalla serata.

Sud e Sicilia: al mattino estese velature su tutto il meridione, spesse sulle regioni ioniche, con locali deboli piovaschi. Dal pomeriggio sensibile aumento della nuvolosità compatta, con piogge o rovesci diffusi, in graduale attenuazione dalla tarda serata.

Temperature: minime in lieve flessione su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; senza variazioni di rilievo su restante settentrione, Sardegna, Marche, coste abruzzesi, Calabria e Sicilia centrorientale; in rialzo altrove. Massime stazionarie su Trentino-Alto Adige, bassa Calabria e Sicilia centrorientale; in diminuzione su rimanente settentrione, Marche e Puglia centromeridionale; in aumento sul resto del paese.

