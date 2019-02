Cielo sereno con qualche nuvola: il meteo del 20 e 21 febbraio

Le previsioni per oggi e domani

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: sereno o poco nuvoloso con nebbie in banchi sulla pianura padana, anche persistenti sul settore veneto e locali annuvolamenti sulla Liguria.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con nebbie in banchi al mattino nelle valli e pianure, in dissolvimento diurno; annuvolamenti stratiformi irregolari interesseranno le aree costiere peninsulari e la Sardegna.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti irregolari sulle regioni tirreniche in temporanea intensificazione diurna anche su Molise e Puglia.

Temperature: massime senza apprezzabili variazioni.

Le previsioni per la giornata di domani. Nord: transito di nubi poco significative, salvo nubi basse e stratiformi al mattino, in Pianura padana, accompagnati da foschie dense o nebbie. In serata annuvolamenti compatti su Liguria, basso Piemonte e aree alpine orientali.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso per nuvolosità bassa e stratiforme ma con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli della Toscana al mattino.

Sud e Sicilia: periodo caratterizzato da alternanza di schiarite ed annuvolamenti che a tratti risulteranno consistenti.

Temperature: minime in aumento su Alpi, Prealpi, Emilia e Puglia; stazionarie altrove; massime in rialzo sulle aree alpine e prealpine, restante Veneto e sull'Appennino tosco-emiliano; senza variazioni di rilievo altrove.

