Nuvole e pioggia in arrivo: il meteo dell'1 e 2 aprile

Le previsioni per oggi e domani

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sull'Italia: al nord sereno o velato per nubi alte poco significative; nel corso della giornata lo sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sulle aree alpine darà luogo a locali brevi precipitazioni nel pomeriggio sui settori centro-orientali.

Al centro e Sardegna parzialmente nuvoloso sulla Sardegna per nubi medio-alte stratiformi; sereno o velato sulle restanti regioni.

Al sud e Sicilia parzialmente nuvoloso sulla Sicilia per nubi medio-alte stratiformi in intensificazione; sereno o velato per nubi alte e sottili stratiformi.

Temperature massime in lieve calo sulla Sicilia, in lieve aumento su Liguria e Toscana, stazionarie altrove.

Le previsioni per domani: al nord molte nubi compatte sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni associate, nevose oltre i 1300-1500 metri; dalla sera attesa una intensificazione dei fenomeni su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia settentrionali. Altrove velature estese, ma sempre più spesse con annuvolamenti più significati associati a deboli piogge che interesseranno localmente l'Appennino emiliano-romagnolo e, dalla sera, il Levante ligure.

Al centro e Sardegna estesa nuvolosità medio-alta sulla Sardegna, tendente a divenire compatta dal pomeriggio, con piogge o rovesci sparsi; estese velature sul restante settore peninsulare, ma con nuvolosità che tenderà a divenire medio-alta dalla tarda mattinata sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi sulle aree interne tra Lazio e Abruzzo, in estensione pomeridiana alle restanti aree appenniniche e successiva attenuazione serale.

Al sud e Sicilia: al mattino estese velature su tutto il meridione, spesse sulla Sicilia, in estensione dalla tarda mattina anche al restante settore appenninico. Dal pomeriggio piogge o rovesci, da sparsi a diffusi sull'isola e sul settore appenninico peninsulare, in successiva generale attenuazione serale.

Temperature: minime il lieve rialzo sulle regioni alpine centroccidentali e su quelle tirreniche; senza variazioni di rilievo altrove; massime in leggero calo su Piemonte e Lombardia centrosettentrionali, Liguria, coste e immediato entroterra di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Sardegna occidentale aree costiere tirreniche centromeridionali e regioni ioniche centroccidentali; in leggero aumento su Sardegna e Molise orientali ed area salentine, stazionarie sul resto del paese.

