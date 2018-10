Ancora qualche nuvola, poi torna il bel tempo: il meteo del 18 e 19 ottobre

Le previsioni dell'Aeronautica militare per giovedì 18 ottobre in Italia.

Al Nord: molte nubi sulle regioni occidentali con rovesci localizzati sulle zone piu a ovest del Piemonte e della Liguria di ponente, in attenuazione già dalla mattinata; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione; diradamento della nuvolosità dalla tarda mattinata sulla pianura padano-veneta. Dalla sera cielo velato su tutto il settentrione.

Centro e Sardegna: nubi compatte sulla Sardegna con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, specie sul settore orientale e meridionale; addensamenti consistenti dalla mattina su Marche e Abruzzo, con associate locali deboli piogge in graduale attenuazione dapprima sulle Marche e successivamente in serata sull'Abruzzo. Cielo generalmente poco nuvoloso sulle restanti zone, con aumento della nuvolosita sulla Toscana, ma senza fenomeni.

Sud e Sicilia: cielo in prevalenza nuvoloso sulla Sicilia con rovesci o temporali diffusi sul settore orientale; dal primo pomeriggio ulteriore aumento delle nubi sul settore occidentale e successivamente su quello meridionale dell'isola, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi, in intensificazione dalla sera. Poche nubi sulle altre regioni, con addensamenti sulle aree appenniniche meridionali. Dalla serata aumento della nuvolosità sulla Calabria ionica centromeridionale dove saranno attesi dei rovesci.

Temperature: massime in aumento sulle regioni del Centro Nord e sulla Sardegna; senza variazioni sulle altre zone. Minime in lieve diminuzione sulle regioni dell'alto adriatico e su Puglia, Lazio e Toscana.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per venerdì 19 ottobre in Italia.

Al Nord: addensamenti consistenti sulle aree alpine e prealpine con qualche sporadico piovasco atteso sui rilievi compresi tra Trentino-Alto Adige e Veneto; condizioni di bel tempo sul restante settentrione. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense sulle aree pianeggianti dell'Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulla Sardegna orientale e meridionale con deboli fenomeni a prevalente carattere convettivo in assorbimento durante le ore serali; cielo poco nuvoloso o velato sul resto dell'isola. Ampio soleggiamento con scarsa nuvolosità sulle regioni peninsulari, a parte qualche annuvolamento più consistente atteso a ridosso dei rilievi appenninici.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su Sicilia e Calabria ionica con piogge, rovesci o locali temporali più frequenti e diffusi al mattino sul settore orientale dell'isola; dalle ore serali generale esaurimento dei fenomeni con este aperture del cielo. Nubi compatte nella mattinata sulle regioni peninsulari ma in successivo, graduale dissolvimento con schiarite sempre più ampie.

Temperature: minime in flessione su pianura piemontese, Trentino-Alto Adige, regioni adriatiche, aree interne campane e sulla Basilicata; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in rialzo su basso Piemonte, Liguria, rilievi appenninici e isole maggiori; in lieve diminuzione sulla Puglia centromeridionale; stazionarie sul resto del Paese.

