Cielo sereno o poco nuvoloso: il meteo del 18 e 19 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: addensamenti sparsi di nubi basse sulla Liguria, ma senza fenomeni associati salvo qualche isolata foschia; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove con foschie anche dense e nebbie in banchi nella pianura veneta ed in generale lungo il corso del Po, in temporaneo diradamento nel corso della mattinata per poi intensificarsi nuovamente dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: una parziale nuvolosità bassa insisterà su Toscana e Lazio in temporaneo diradamento durante le ore pomeridiane; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre aree.

Sud e Sicilia: nuvolosità bassa e compatta interesserà le coste tirreniche in parziale diradamento nel pomeriggio; tempo stabile e soleggiato altrove a parte qualche isolato temporaneo addensamento su aree interne fra Molise, Puglia garganica e Campania.

Temperature: massime in lieve calo sulle aree alpine e su quelle appenniniche settentrionali; stazionarie sul resto del Paese.

Le previsioni per domani. Nord: condizioni di bel tempo un po' ovunque ad eccezione di Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia dove insisteranno nubi basse e stratiformi; foschie dense e nebbie in banchi al primo mattino e dopo il tramonto sulla pianura padano-veneta.

Centro e Sardegna: nuvolosità sparsa sulle coste orientali sarde, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre aree; al primo mattino e dalla serata foschie dense e banchi di nebbia interesseranno le regioni tirreniche e l'Umbria.

Sud e Sicilia: cielo da poco a parzialmente nuvoloso sulla Campania; ampio soleggiamento invece sul resto del territorio.

Temperature: minime in lieve calo sulle aree alpine e su quelle appenniniche settentrionali; stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione sull'arco alpino, basso Veneto, e dorsale appenninica, senza variazioni di rilievo altrove.

