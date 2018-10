Weekend di sole con qualche nuvola: il meteo del 13 e 14 ottobre

Le previsioni per sabato 13 ottobre a cura dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni, ma con possibilità di foschie o locali banchi di nebbia al mattino sulla pianura padana. Nel pomeriggio isolati annuvolamenti, con possibilità di qualche occasionale piovasco, sui rilievi di confine centroccidentali.

Centro e Sardegna: nuvolosità sparsa sulle aree meridionali ed orientali della Sardegna con precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, prevalenza di schiarite sulle restanti aree; sulle regioni peninsulari cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, foschie o locali banchi di nebbia al mattino.

Sud e Sicilia: condizioni di instabili sulla Sicilia con fenomeni temporaleschi sparsi e localmente di forte intensità in parziale attenuazione pomeridiana. Inizialmente cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, con qualche annuvolamento in più sulla Calabria meridionale. Nel corso del giorno aumento della nuvolosità sulle regioni ioniche, con possibilità, nel pomeriggio, di isolati rovesci su Calabria meridionale basilicata ionica e Puglia salentina.

Temperature: minime in lieve diminuzione al centro-sud e sulle aree pianeggianti del nord, stazionarie altrove; massime in flessione sulla Sicilia, più tenue su basilicata e Puglia garganica, senza variazioni di rilievo altrove.

Le previsioni per a cura dell'Aeronautica militare.

Nord: addensamenti nuvolosi consistenti sui rilievi alpini e prealpini con deboli rovesci o temporali su quelli centroccidentali, in riduzione dalle ore serali. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord con formazione di foschie dense al primo mattino e dopo il tramonto sulle pianura piemontese ed emiliano-romagnola.

Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa sulle aree meridionali ed orientali della Sardegna con deboli rovesci e spesse velature sulle restanti zone dell'isola. Scarsa nuvolosità con ampio soleggiamento sulle regioni peninsulari con nubi in arrivo al pomeriggio sulla dorsale appenninica ed in serata sul settore adriatico.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su Sicilia e Calabria con precipitazioni diffuse a prevalente carattere temporalesco, anche di forte intensità sulle aree meridionali ed orientali dell'isola e sulle zone ioniche calabresi. All'inizio cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni, eccezion fatta per i settori ionici di puglia e Basilicata dove nubi più consistenti daranno luogo a deboli rovesci e temporali tra mattinata ed ore pomeridiane; in serata peggiora anche su Campania e Molise occidentale con locali piogge associate.

Temperature: minime in diminuzione su gran parte del nord ed in modo tenue anche su Sardegna occidentale, rilievi toscani, Umbria, Marche e Sicilia occidentale; stazionarie altrove. Massime in flessione al nord, in particolar modo su Valle d'Aosta e Piemonte, ed in modo più attenuato anche su Basilicata ionica, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

