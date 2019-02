Tempo variabile in tutta Italia: il meteo del 12 e 13 febbraio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Al Nord: cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso per nubi alte e sottili, salvo addensamenti sulle aree alpine centro-orientali al primo mattino con qualche nevicata su quelle più settentrionali di Lombardia e Alto Adige.

Centro e Sardegna: residua nuvolosità anche intensa sull'Abruzzo con isolate precipitazioni fino al primo pomeriggio e in successivo rapido miglioramento, con quota neve intorno 700 metri; cielo prevalentemente sereno sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Puglia, Appennino campano, Basilicata orientale, Sicilia tirrenica, aree meridionali tirreniche e settentrionali ioniche della Calabria, con quota neve a partire da intorno 700 metri su Molise e Appennino campano, in generale miglioramento durante il pomeriggio a eccezione della Sicilia tirrenica dove la possibilità di fenomeni, comunque occasionali, permarrà fino la tarda serata; nuvolosità variabile con prevalenti schiarite sul resto del Sud.

Temperature: minime stazionarie sulla Liguria e in aumento sulla Valle d'Aosta, in generale calo sul resto d'Italia in particolare al Centro-Sud; massime in deciso calo al Sud e sull'Abruzzo e in misura minore su Toscana, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Pianura padana, in aumento su Liguria, Alpi piemontesi e lombarde, Valle d'Aosta e Appennino emiliano-romagnolo.

Le previsioni per la giornata di domani. Al Nord: condizioni di bel tempo, con isolate foschie al mattino e dopo il tramonto sulla Pianura padano veneta; dalla sera attesa qualche innocua velatura.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sull'Abruzzo, ma senza fenomeni di rilievo associati; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare, a tratti intensa con deboli piovaschi sul Salento e qualche fiocco di neve sui rilievi calabro-lucani e della Sicilia orientale oltre i 500-600 metri; dalla serata attesa una generale attenuazione della copertura e dei fenomeni con ampie aperture.

Temperature: minime in diminuzione su Val padana, regioni centrali peninsulari e al Meridione; stazionarie su Liguria e Sardegna; in aumento sul restante Settentrione; massime in rialzo su Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e sui rimanenti rilievi alpini confinali; senza variazioni di rilievo sulla Pianura padano veneta, coste romagnole e marchigiane e sulla Sardegna; in flessione sul resto del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata