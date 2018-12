Nuvole e piogge in arrivo: il meteo del 12 e 13 dicembre

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: cielo molto nuvoloso su Liguria e basso Piemonte, con deboli piogge sul levante ligure, ma con fenomeni in estensione, pomeriggio, su tutta la regione. Sereno o poco nuvoloso sulle altre zone con addensamenti sull'Appennino emiliano dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: in prevalenza nuvoloso sulla Sardegna e cielo poco nuvoloso sulle altre zone. Aumento graduale della nuvolosità a partire dalle regioni tirreniche peninsulari; attese dal pomeriggio le prime precipitazioni sulla parte settentrionale di Toscana e Sardegna. Dalla sera estensione ed intensificazione dei fenomeni sulla restante parte della Toscana, sul Lazio, Umbria e sui rilievi appenninici delle zone adriatiche, seppur in forma meno diffusa. I fenomeni saranno nevosi oltre i 500-700 metri, dapprima sull'appennino tosco emiliano e poi, dalla notte, sulle rimanenti aree della Toscana, nonché sui rilievi appenninici di Marche, Umbria e Lazio.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso sulla Sicilia e sulle coste pugliesi con locali, deboli piovaschi. Sul restante meridione cielo sereno o poco nuvoloso con copertura medio-alta in progressivo aumento, più consistente sulla Calabria e sulla Sicilia occidentale dove sono attese dalla sera precipitazioni anche a carattere di rovescio; dalla notte attesa qualche debole nevicata sui rilievi calabro lucani oltre i 1000 metri.

Temperature: minime in diminuzione su tutto il Paese specie al settentrione; massime in flessione al nord e sulle regioni del medio versate tirrenico e sul Salento; stazionaria altrove.

Venti: deboli di direzione variabile con rinforzi occidentali sulle due isole maggiori.

Mari: poco mosso l'adriatico centro settentrionale; mossi i restanti bacini, con moto ondoso in aumento sul Ligure.

Le previsioni per domani.

Nord: cielo in generale coperto con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere nevoso già a quote pianeggianti, in special modo su nord-ovest ed Emilia Romagna.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna molte nubi consistenti con associate piogge e rovesci diffusi dal pomeriggio. Cielo molto nuvoloso o coperto sul settore peninsulare, con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso sulle aree interne , a quote superiori a 500 metri, ingenerale parziale attenuazione serale.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte ovunque con fenomeni da sparsi a diffusi, localmente anche temporaleschi sul settore tirrenico calabrese; le precipitazioni, seppur deboli, saranno nevose al primo mattino sui rilievi molisani dagli 800-1000 metri e su quelli calabro-lucani oltre i 1000 metri, ma con quota neve in successiva risalita oltre i 1200-1400 metri. Attesa tra pomeriggio e serata una attenuazione dei fenomeni sull'isola e sulle regioni adriatiche, in estensione serale a Basilicata centrorientale e Calabria ionica.

Temperature: minime in diminuzione su rilievi alpini, prealpini, liguria e rilievi emiliani, stazionarie in Pianura Padana, in aumento altrove; massime in calo su Alpi e Prealpi, settore ligure, Emilia Romagna, Marche, Umbria orientale, aree costiere dell'Abruzzo e sulla Sardegna settentrionale, in aumento sulle regioni meridionali tirreniche, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti: forti di burrasca settentrionali sulla Liguria; da deboli a moderati orientali sulle coste nord adriatiche e deboli variabili sul restante settentrione; da deboli a moderati intorno ad ovest sul restante settore tirrenico e da sud-est su quello adriatico; dalla sera attesa una rotazione della ventilazione dai quadranti meridionali sulle regioni centrali tirreniche con ulteriori rinforzi sulla sardegna settentrionale ed occidentale.

Mari: da molto mosso ad agitato al largo il mar Ligure; molto mossi il mare e canale di Sardegna e l'Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata