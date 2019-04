Nuvole e temporali: il meteo dell'11 e 12 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per oggi in Italia. Nord: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale che dalle aree centro orientali si estenderanno rapidamente al Nord Ovest; i fenomeni assumeranno carattere nevoso sui rilievi alpini oltre i 1500-1600 metri. Tendenza a variabilità in serata sulle regioni di Nord Est.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che tenderanno a concentrarsi nelle aree interne fra la tarda mattinata e la sera; sempre in serata ci sarà una parziale attenuazione dei fenomeni su Sardegna, Lazio, Toscana e Umbria; possibilità di qualche fiocco di neve sui rilievi abruzzesi a partire dai 1500-1600 metri.

Sud e Sicilia: molte nubi sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali diffusi su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, localmente anche intensi sulle relative aree costiere; addensamenti sparsi e qualche isolato rovescio o temporale anche sul resto della Calabria e sulla Sicilia settentrionale e occidentale, in attenuazione serale. Sulle restanti aree nuvolosità irregolare in intensificazione pomeridiana, con associati locali deboli rovesci o temporali su Molise e Puglia. Un generale miglioramento si avrà a fine giornata con ampie schiarite salvo su coste campane, aree meridionali del Salento e Sicilia occidentale dove si potranno ancora avere isolati temporali.

Temperature: minime in lieve rialzo al Nord-Ovest, in Toscana, Campania e Basilicata; senza variazioni di rilievo altrove. Nassime senza variazioni di rilievo su Valle d'Aosta, Piemonte, Sardegna, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo, Sicilia; in sensibile diminuzione su Emilia-Romagna e restanti pianure settentrionali, in forma più lieve sul resto della penisola.

Le previsioni per domani. Nord: giornata all'insegna della variabilità con alternanza di annuvolamenti diffusi associati a rovesci sparsi e parziali schiarite.

Centro e Sardegna: molte nubi su Sardegna, Lazio e regioni adriatiche con rovesci e isolati temporali, in riduzione nelle ore serali; atteso qualche fiocco di neve sui rilievi abruzzesi a partire dai 1100 metri. Sul resto del Centro cielo parzialmente nuvoloso con piogge sparse.

Sud e Sicilia: condizioni di generale instabilità con nubi diffuse e precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, specie durante le ore diurne.

Temperature: minime in diminuzione su Triveneto ed Emilia-Romagna, in lieve rialzo sul Lazio, senza variazioni di rilievo altrove. Massime in lieve calo su Veneto, Romagna, Marche, Abruzzo e Molise; in lieve aumento su Liguria, basso Piemonte, Toscana e Sardegna, senza variazioni significative sul resto della penisola.

