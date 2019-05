Tempo variabile in tutta Italia: il meteo del 10 e 11 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Al Nord: sereno o parzialmente nuvoloso per addensamenti lungo le aree alpine e prealpine che si svilupperanno nel corso della giornata dando luogo a locali rovesci sul settore centro-orientale, in attenuazione serale.

Centro e Sardegna: sull'isola sereno o poco nuvoloso; sereno o parzialmente nuvoloso per nubi basse sulle regioni centrali peninsulari con isolati banchi di nebbia al mattino nelle valli, pianure e litorali, in dissolvimento diurno. Nel corso della giornata sviluppo di nubi cumuliformi, a esclusione delle aree costiere, con possibili locali deboli piovaschi in prossimità della dorsale appenninica, in successivo dissolvimento serale.

Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso per nubi basse e isolati banchi di nebbia al mattino su Campania, Molise, Puglia e Basilicata, in dissolvimento diurno, ma con nuvolosità cumuliforme in progressivo aumento nel corso della giornata con brevi rovesci tra le ore centrali e il pomeriggio, in successivo dissolvimento serale. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature: minime in aumento sulle regioni meridionali tirreniche, in calo sul medio-alto versante adriatico, stazionarie altrove. Massime in locale lieve aumento.

Le previsioni per domani. Al Nord: molte nubi in estensione dalle aree alpine alle restanti aree con associati rovesci inizialmente sulle aree di confine e gradualmente anche sulle aree pedemontane e pianure. I fenomeni nel corso del pomeriggio risulteranno anche temporaleschi e interesseranno principalmente Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna mentre sulle restanti regioni è atteso un graduale miglioramento.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti a ridosso dei rilievi appenninici ed estese velature sul resto del Centro. Dalla serata aumento delle nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche peninsulari e in Umbria, accompagnati da rovesci e temporali sparsi, sui settori settentrionale e meridionale della Toscana, su Umbria meridionale e Lazio centro-settentrionale.

Sud e Sicilia: poco nuvoloso con transito di estese velature. A fine giornata nubi più consistenti interesseranno la Campania con qualche pioggia sul settore settentrionale.

Temperature: minime in lieve aumento al Nord, su Sardegna e regioni centrali adriatiche, stazionarie o in lieve diminuzione altrove; massime in calo al Nord e in lieve aumento sul resto della penisola.

