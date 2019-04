Cielo coperto e pioggia: il meteo di martedì 9 e mercoledì 10 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di martedì 9 aprile

Nord: molte nubi su Triveneto ed est Lombardia, con locali piogge nella notte e al primo mattino mentre dalla tarda mattina e nel pomeriggio si avranno isolati temporali che in serata insisteranno ancora sul nord-est; cielo inizialmente poco nuvoloso sul resto del nord ma con nubi in aumento già dal mattino e isolate precipitazioni nel pomeriggio, anche temporalesche. Quota neve sui rilievi alpini mediamente oltre i 1700-1800 metri.

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sardegna, con locali piovaschi al mattino sul settore ovest mentre dal pomeriggio si avranno precipitazioni sparse su tutta l'isola e anche a carattere temporalesco; molte nubi su Marche e Abruzzo, con locali piogge al mattino e isolati temporali dalla tarda mattina e nel pomeriggio e in attenuazione serale; nuvolosità variabile su Toscana, Umbria e Lazio con addensamenti maggiori dalla tarda mattina e nel pomeriggio specie sulle aree più orientali dove non si escludono brevi rovesci pomeridiani.

Sud e Sicilia: nuvolosità variabile sulla Sicilia, con locali piogge fino la tarda mattina sul settore nord e qualche temporale possibile su quello centro-occidentale nel pomeriggio; diffusa nuvolosità sul resto del sud con piogge sparse e locali temporali su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e settore orientale e meridionale della Campania, in parziale miglioramento pomeridiano quando i fenomeni, a prevalente carattere temporalesco, interesseranno la Calabria tirrenica, la Puglia meridionale e le restanti aree interne e appenniniche.

Temperature: stazionarie al sud, sulla Valle d'Aosta e sulle coste di Abruzzo e Marche, in generale aumento sulle rimanenti regioni; massime in aumento al centro-sud, isole maggiori, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in calo sul Trentino-Alto Adige.

Venti: deboli variabili o dai quadranti occidentali al nord; deboli occidentali sulla Sardegna, in lenta intensificazione dal pomeriggio; da deboli a moderati da nord-ovest sul resto d'Italia, con i rinforzi maggiori su Sicilia, Calabria, Puglia e restanti aree costiere adriatiche.

Mari: molto mossi Jonio e basso Adriatico; da mossi a molto mossi stretto di Sicilia, Tirreno centro-meridionale, medio-Adriatico e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi i settori nord di Tirreno e adriatico; generalmente mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sul mare di Sardegna.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di mercoledì 10 aprile

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, localmente anche temporalesche, maggiormente insistenti sui settori pianeggianti e restante triveneto; dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni su Romagna e levante ligure. Quota neve sulle Alpi generalmente oltre i 1.700 metri, ma con fenomeni più frequenti fino a sera su quelle orientali lombarde e del Trentino-Alto Adige.

Centro e Sardegna: estesa copertura nuvolosa su tutta l'area con piogge e temporali diffuse che dal settore tirrenico si estenderanno nel pomeriggio anche alle restanti regioni. Dalla sera attesa una parziale riduzione delle precipitazioni, specie su Sardegna orientale, regioni adriatiche ed Umbria.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte su Campania, Basilicata tirrenica e Calabria con precipitazioni diffuse a prevalente carattere temporalesco, in parziale assorbimento dalle ore serali. Sul restante meridione nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con deboli fenomeni attesi su Sicilia settentrionale e regioni adriatiche, ma in miglioramento da fine giornata su queste ultime, con estese schiarite.

Temperature: minime in lieve rialzo su Piemonte centromeridionale, ponente ligure, nord Sardegna, Umbria, Lazio centrosettentrionale, bassa Calabria e Sicilia; in leggera flessione sui rilievi appenninici meridionali; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento su Romagna, regioni adriatiche centrali e meridionali, Basilicata centrorientale e Calabria; stazionarie sui rilievi alpini e prealpini, nord Toscana, restante territorio della Basilicata e sulla Sicilia; in diminuzione sul resto del Paese.

Venti: da deboli a moderati intorno sud-ovest al centro-sud; deboli orientali sulla Pianura Padana e variabili sul restante settentrione.

Mari: molto mossi il canale di Sardegna e lo Ionio al largo; da mossi a molto mossi il mar di Sardegna, il Tirreno centromeridionale, lo stretto di Sicilia, il restante Ionio e l'Adriatico centromeridionale; poco mosso l'Adriatico settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

