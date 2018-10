Maltempo, nubifragi in tutta Italia: è allerta rossa in Veneto, Friuli e Liguria

L'intensa perturbazione durerà fino a lunedì, poi da martedì migliora ma calano le temperature. Disagi al traffico in Lombardia e Liguria e centinaia di interventi a Roma per tetti e alberi pericolanti

Due giorni, domenica e lunedì, di allerta maltempo in italia con nubifragi e forti venti da nord a sud. "L'intensa perturbazione che ha raggiunto l'Italia si muoverà molto lentamente insistendo anche lunedì sul nostro territorio. Sarà accompagnata da forti venti meridionali carichi di umidità, che continueranno a scaricare notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni. Questa fase di maltempo vivrà l'apice nella giornata di lunedì quando risentiremo della parte più attiva della perturbazione (il fronte freddo), che darà origine a piogge, temporali e possibili nubifragi con conseguente incremento dei livelli di criticità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Infatti, gli ultimi aggiornamenti dei modelli atmosferici stimano per molte zone accumuli totali di pioggia entro la fine di lunedì fino a 150/200 l/mq (litri al metro quadrato), ma con picchi anche di 400 l/mq possibili su Alpi e Prealpi centro-orientali, e relative zone pedemontane, in Liguria e in Friuli. Gli intensi e tiepidi venti meridionali manterranno fino a lunedì temperature relativamente miti e la quota neve particolarmente elevata sulle Alpi. Martedì - affermano i meteorologi di Meteo.it - temporanea tregua con poche precipitazioni ma accompagnata da un calo delle temperature dovuto all'arrivo di aria più fredda. Da mercoledì una nuova perturbazione insidierà le regioni più occidentali e sarà ancora accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco che determineranno un nuovo rialzo termico".

Allerta rossa anche in Liguria - Dalle 6 di lunedì fino alle 18 nella provincia di Savona e Genova scatta l'allerta rossa: le scuole resteranno quindi chiuse. E dalle 12-24, sempre di lunedì, l'allerta è diramata anche a La Spezia: in questo caso saranno i sindaci che decideranno se tenere aperti gli istituti scolastici. L'allerta resta arancione nella provincia di Imperia.

Frane e smottamenti in Veneto: straripato torrente a Valzozzena Agordo - A causa del maltempo i vigili del fuoco sono impegnati per una serie di interventi. Operazioni lungo labSR48 ad Alvera di Cortina d'Ampezzo per l'osservazione del Bigontina, lungo SR203 Frazione di La Muda a La Valle Agordina per uno smottamento. Frana a Zoppe di Cadore. Interventi per prosciugamento per lo straripamento del torrente a Valcozzena di Agordo. Intervento dei pompieri a Limana per lo scoperchiamento di un tetto. Squadre anche a Taibon per il monitoraggio del territorio. Bloccatta la statale Alemagna fra Cortina e Dobbiaco, in località Carbonin.

A Roma interventi per tetti, alberi e pali pericolanti - Sono 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Roma, di cui l'80 per cento per condizioni meteo avverse, registrati dalle 20 di sabato sera. A causa dei forti venti si registrano cadute di tegole dai tetti, alberi e rami pericolanti, insegne pubblicitarie e pali (di Enti Pubblici) pericolanti.

Limitazioni al traffico in Lombardia e Liguria - A causa del maltempo che sta interessando la Penisola sono in corso limitazioni al transito su alcune strade statali. Le squadre Anas sono intervenuti sulla rete di competenza per garantire la transitabilità. In Liguria è chiusa dalla serata di sabato la strada statale 1 'Via Aurelia' ad Arenzano (km 547). Il percorso alternativo, segnalato sul posto, prevede la percorrenza dell'autostrada A12. In Lombardia è chiuso il passo dello Spluga sulla strada statale 36 a causa della neve sul versante svizzero. La strada è percorribile fino al confine di stato. Sempre sulla statale 36 è stata riaperta la bretella in località Gallivaggio, chiusa nella notte in via precauzionale. Inoltre è chiusa dalla serata di ieri la strada statale 38 'dello Stelvio' a causa di forti nevicate a Bormio (dal km 106 al km 124).

Lunedì un'altra giornata di forte maltempo - Piogge e temporali interesseranno gran parte del Paese anche lunedì 29 ottobre, ma che saranno particolarmente intensi e insistenti su gran parte del Nord, regioni tirreniche e localmente anche sulla Sardegna occidentale e sul settore del basso Ionio. Abbondanti nevicate ad alta quota sulle Alpi, con quota appena sotto i 2000 metri sul settore occidentale e ben oltre i 2000 metri su quello centro-orientale, ma in rapido abbassamento a fine giornata. Temperature massime quasi ovunque in aumento, tranne sulla Sardegna occidentale. Venti di Scirocco in ulteriore rinforzo con raffiche tempestose intorno ai 100 km/h di velocità e mari fino a molto agitati: rischio di mareggiate sulle coste esposte.

Da martedì migliora - A partire da martedì 30 ottobre l'ondata di maltempo si attenuerà: non avremo tuttavia un miglioramento duraturo del tempo. Si profila infatti una serie di giornate molto variabili e a tratti molto piovose. Nel dettaglio martedì avremo ancora la possibilità di alcune precipitazioni sulle Alpi centro-orientali, all'estremo Nordest e sulle regioni centrali tirreniche. Nelle altre zone le schiarite si faranno anche ampie. Quota neve sulle Alpi in notevole abbassamento attorno ai 1300 metri sul settore centrale, a1600 su quello orientale. Venti in attenuazione solo parziale: soffieranno ancora venti sostenuti di Libeccio soprattutto al Centro-nord e in Sardegna. L'ingresso di aria più fredda da ovest favorirà un sensibile calo delle temperature martedì con valori decisamente più consoni alla stagione. Da mercoledì una nuova perturbazione insidierà le regioni più occidentali e sarà ancora accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco che determineranno giovedì un nuovo rialzo termico.

