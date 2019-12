Le previsioni per il 31 dicembre e per l'1 gennaio

Le previsioni per oggi, 31 dicembre

Nord: cielo generalmente sereno un po' ovunque ma con velature di passaggio; dal primo pomeriggio annuvolamenti più compatti sulla liguria ma in un contesto asciutto; locali foschie dense o banchi nebbia al mattino e dopo il tramonto sulla pianura padana occidentale. Gelate sulla valle del po al primo mattino.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo a parte veloce transito di innocue nubi medio-alte sul settore peninsulare; gelate nelle aree interne al primo mattino.

Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulla Sicilia sudorientale con associate residue piogge, in miglioramento pomeridiano; cielo limpido e terso altrove, ma con qualche velatura in arrivo dal pomeriggio e nuvolosità più importante dalla serata/notte sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria.

Temperature: minime generalmente stazionarie sulle due isole maggiori, in lieve diminuzione su Pianura padana occidentale e Puglia centro-settentrionale, in tenue aumento altrove. Massime in rialzo su tutto il territorio, più deciso sul settore appenninico centrosettentrionale.

Le previsioni per domani 1 gennaio

Nord: tempo stabile e soleggiato ovunque; locali foschie dense o banchi di nebbia sulla pianura padana al mattino e dopo il tramonto, con associate gelate.

Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno, salvo innocui velature anche compatte sull'isola al primo mattino; locali foschie sulle aree costiere e pianeggianti occidentali al primo mattino e dalla serata.

Sud e Sicilia: iniziali addensamenti compatti su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale ma in rapido dissolvimento; ampio soleggiamento altrove.

Temperature: minime in aumento un po' ovunque, in lieve diminuzione sulla Sicilia sudorientale; massime in tenue flessione su Alpi e Prealpi, senza variazioni di rilievo su Emilia-Romagna e Marche, in rialzo sul resto del Paese.

