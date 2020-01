Le previsioni per il 13 e 14 gennaio: nubi sparse e nebbie in pianura

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 13 gennaio sull'Italia.

Nord: sereno o poco nuvoloso; nubi basse associate a foschie anche dense e nebbie in banchi in Val padana e aree costiere dell'Emilia-Romagna; temporaneo miglioramento delle visibilità e attenuazione della copertura nuvolosa durante le ore centrali della giornata, con le nebbie che torneranno nuovamente attive dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare sull'isola con locali e isolate deboli precipitazioni sul settore orientale e meridionale della regione, in esaurimento dal pomeriggio; sereno o poco nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio; parzialmente nuvoloso su Marche e Abruzzo con annuvolamenti anche compatti a ridosso dell'area appenninica. Foschie anche dense e locali nebbie dopo il tramonto sul settore costiero settentrionale delle Marche.

Sud e Sicilia: poco nuvoloso su Campania e Molise; molto nuvoloso con addensamenti localmente compatti sulle rimanenti zone, a cui saranno associate piogge deboli anche a carattere di rovescio specie sull'area ionica lungo le coste orientali della Calabria, Basilicata, Puglia salentina e Sicilia orientale.

Temperature: minime in rialzo su Trentino-Alto Adige e restanti aree alpine, Calabria ionica e Sicilia, in calo su Liguria, pianura lombardo-veneta, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, rilievi laziali e campani, Abruzzo, Molise, coste pugliesi adriatiche; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in lieve calo al Centro Nord con diminuzioni più decise su Pianura padana centro-orientale, Toscana, Umbria e Sardegna; generalmente stazionarie sulle rimanenti aree.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 14 gennaio sull'Italia.

Nord. annuvolamenti compatti sulla Liguria centro-orientale con deboli piogge associate, anche con gelane al primo mattino sui rilievi liguri confinali con il Piemonte; estesa nuvolosità bassa e stratiforme sulle aree pianeggianti con foschie dense e nebbie, in temporaneo diradamento nelle ore centrali della giornata. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con al più transito di spesse velature.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla porzione più settentrionale della Toscana con deboli piovaschi associati; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo nuvolosità più consistente attesa al mattino sulle altre aree centrali tirreniche e nord Marche.

Sud e Sicilia: molte nubi su compatte su Salento, aree ioniche della Basilicata, Calabria orientale e Sicilia ionica con debolissime piogge, in generale attenuazione serale; bel tempo sul resto del Sud, a parte annuvolamenti sparsi attesi sulle restanti aree calabro-lucane e sulla Sicilia tirrenica.

Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi, meno consistente su basso Veneto e Romagna; in tenue rialzo su levante ligure, Lombardia sudoccidentale, coste friulane, bassa Toscana, rilievi marchigiani, Umbria e Appennino abruzzese; stazionarie altrove. Massime in tenue flessione su Trentino-Alto Adige, restanti aree alpine e prealpine, Veneto meridionale e Appennino toscano; in rialzo su rilievi emiliano-romagnoli, bassa Toscana, Appennino marchigiano, Umbria, alto Lazio, Basilicata e Calabria centrosettentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

