Le previsioni per il 12 e 13 gennaio: nebbie al Nord, nuvole sul resto del Paese

Domenica 12 gennaio al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio tempo ben soleggiato, ma con la presenza di nebbie sulla valle padana centrale, in successivo diradamento eccetto tra bassa Lombardia ed Emilia. Dove potranno persistere anche nelle ore centrali del giorno. Nuvolosità irregolare, secondo Meteo Expert, nel resto del Paese, localmente più densa al Sud: nel corso della giornata saranno possibili isolate precipitazioni sui settori ionici. Dalla sera nebbie su gran parte della Val Padana. Temperature minime in lieve rialzo al Centro- sud; possibili gelate all’alba al Nord e zone interne del Centro; massime per lo più stazionarie o in lieve flessione. Venti deboli o localmente moderati da nord o nordest al Centro-sud.

Lunedì 13 gennaio, secondo Meteo Expert, ancora cielo irregolarmente nuvoloso al Sud e sulla Sicilia con possibilità di isolate piogge sulla Puglia centro-meridionale e sui settori ionici di Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese tempo stabile con il transito di modesti annuvolamenti salvo nubi un po’ più compatte a ridosso della Liguria dove in serata sarà possibile anche qualche debole precipitazione.

Su gran parte della pianura padano-veneta probabile presenza di nebbie localmente fitte solo in parziale sollevamento durante le ore centrali del giorno. Temperature massime in diminuzione al Nord specialmente nelle aree più nebbiose, ancora possibili deboli gelate tra la notte e il primo mattino. Venti deboli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata