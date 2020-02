Le previsioni del tempo del 3 e del 4 febbraio: qualche nuvolosità ma generale bel tempo su tutta Italia



Le previsioni per il 3 febbraio a cura dell'Aeronautica militare

Nord: al mattino nubi basse sulla Liguria, con qualche isolato debole piovasco; addensamenti compatti sui rilievi alpini confinali centroccidentali, con nevicate oltre i 2000 metri; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta, con in serata condizioni di generale bel tempo. Nubi basse e stratificate al primo mattino e dopo il tramonto, accompagnate da foschie dense o locali banchi di nebbia in pianura padana.

Centro e Sardegna: nubi basse al mattino sulle regioni tirreniche peninsulari, in diradamento dal pomeriggio; estese velature sul resto del centro, in diradamento dalla serata.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Campania, aree interne del Molise, Basilicata e Calabria tirreniche, con locali deboli piovaschi; estese velature in diradamento serale sul restante settore peninsulare; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento sulle regioni alpine centroccidentali del nord, sull'Emilia-Romagna occidentale e sulla Sardegna, in diminuzione sulle aree costiere adriatiche centromeridionali, Umbria, Lazio centrosettentrionale e costiera romagnola, stazionarie o in lieve diminuzione sulla Sicilia, stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento al nord, regioni adriatiche, regioni ioniche e sulla Sardegna, stazionarie altrove.

Le previsioni per il 4 febbraio a cura dell'Aeronautica militare



Nord: molte nubi su Alpi e Prealpi, con nevicate diffuse, oltre i 500 metri; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: al mattino ancora locali addensamenti compatti a ridosso dei rilievi appenninici, con locali deboli nevicate; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità medio-alta su Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, con piogge sparse e locali nevicate sulle aree interne dell'abruzzo, oltre i 700 metri, in successivo diradamento serale.

Sud e Sicilia: al mattino ancora nubi basse su Campania, aree interne del Molise, Basilicata e Calabria tirreniche, con deboli piogge o rovesci sparsi; bel tempo sul resto del meridione. Dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità medio-alta sul settore peninsulare, con piogge o rovesci sparsi. Dalla serata inoltre avremo nevicate da sparse a diffuse lungo la dorsale appenninica, oltre i 600 metri.

Temperature: minime in diminuzione su alpi, liguria e regioni centrali tirreniche, in aumento sul resto del Piemonte, area appenninica dell'Emilia-Romagna, regioni centrali adriatiche, Sicilia e Calabria, stazionarie altrove; massime in aumento sulla pianura padana orientale, aree costiere adriatiche, aree costiere ioniche e sulla Sicilia, in diminuzione sensibile sul resto del nord e meno marcata lungo la dorsale appenninica e sulla Sardegna, stazionarie altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata