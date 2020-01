Le previsioni del tempo del 24 e 25 gennaio, nubi in aumento su tutta Italia

Le previsioni dell'Aeronautica militare per il 24 gennaio in Italia.

Al Nord: nubi in rapido aumento sulla Liguria con deboli precipitazioni sparse, tendenti a divenire diffuse dalla sera; bel tempo sul resto del Settentrione, anche se con nuvolosità in graduale aumento in mattinata sul Piemonte con deboli precipitazioni e dal pomeriggio su Emilia-Romagna e parte meridionale di Lombardia e Veneto con qualche locale lieve pioggia più probabile su ovest Emilia-Romagna; nubi medio alte sulle restanti regioni centroccidentali; deboli nevicate sui rilievi occidentali oltre i 1200-1300 metri, in calo sul Piemonte meridionale fino a 700-800 metri. Gelate notturne e nuvolosità stratificata fino al primo mattino in Pianura padana, con associate foschie dense o locali banchi di nebbia.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sull'isola con deboli piogge sparse e locali rovesci nel pomeriggio sulle aree più settentrionali; tendenza a diradamento serale sulle zone orientali; nuvolosità in aumento durante la mattinata su regioni tirreniche peninsulari e Umbria con piogge sparse dal pomeriggio ad iniziare dalle aree costiere della Toscana; tendenza dalla tarda serata a precipitazioni diffuse su Toscana e Lazio. Su Marche e Abruzzo iniziale ampio soleggiamento seguito da un deciso aumento della copertura medio-alta dal pomeriggio e nubi più compatte dalla serata associate a piogge sparse. Gelate notturne nelle vallate interne con foschie dense o locali banchi di nebbia fino al mattino.

Sud e Sicilia: incremento di nubi dal mattino su nord Campania, aree ioniche peninsulari e Sicilia con deboli precipitazioni serali; bel tempo sulle rimanenti zone con aumento di nuvolosità sul Molise in serata associata a deboli precipitazioni. Visibilità ridotte per banchi di nebbia e foschie dense fino al mattino lungo il litorale adriatico.

Temperature: minime in calo su rilievi alpini, prealpini e appenninici, Piemonte, Umbria, Marche, Toscana, in tenue rialzo su Sicilia e Calabria tirreniche; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Liguria, aree alpine, Appennino emiliano-romagnolo e localmente sulle altre regioni tirreniche peninsulari, Puglia e Basilicata ioniche; in lieve aumento sulle zone costiere meridionali tirreniche, stazionarie sul resto del paese.

Venti: moderati settentrionali sulla Liguria; deboli variabili sul restante Settentrione; deboli o moderati dai quadranti meridionali altrove con locali rinforzi sulle due isole maggiori e sulle aree ioniche.

Mari: molto mosso lo stretto di Sicilia e il Tirreno occidentale; da mossi a molto mossi il mare e il canale di Sardegna e il mar Ligure; da poco mosso a mosso l'Adriatico; mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sul mar Ionio.

Le previsioni per il 25 gennaio:

Al Nord: Al mattino molte nubi su Liguria, Emilia-Romagna e parte meridionale di Piemonte, Lombardia e Veneto, con piogge diffuse, anche se di debole intensità, e locali nevicate, in generale oltre i 1000 metri, in discesa fino a bassa quota sul basso Piemonte; velature compatte altrove. dal tardo pomeriggio parziale diradamento della nuvolosità sul Piemonte e suo contestuale aumento sul resto del nord, con ancora fenomeni sparsi e deboli, a carattere nevoso sui rilievi alpini oltre i 1200 metri.

Centro e Sardegna: iniziale estesa nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche, Umbria, Marche e aree interne dell'Abruzzo con piogge o rovesci diffusi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro. Dal tardo mattino diradamento della nuvolosità compatta sulla Sardegna.

Sud e Sicilia: al mattino molte nubi compatte sulle regioni tirreniche e sulla Puglia salentina , con piogge o rovesci sparsi, in estensione serale al resto delle regioni ioniche; cielo in generale velato altrove.

Temperature: minime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine, Liguria centrale, aree appenniniche liguri e sardegna, in aumento altrove; massime in aumento su Piemonte e Liguria occidentali, Centro-sud peninsulare, Sicilia, aree pianeggianti del Friuli-Venezia-Giulia e aree costiere del Veneto, in diminuzione sulle aree alpine, prealpine e appenniniche settentrionali, stazionarie altrove.

Venti: inizialmente da moderati a forti settentrionali sulla Liguria, ma in rapida attenuazione; moderati da sud-est lungo le aree costiere tirreniche centrali peninsulari; Deboli meridionali sul resto del centro-sud; deboli variabili sul resto del paese.

Mari: inizialmente molto mossi il mar Ligure, Tirreno occidentale, stretto di Sicilia e Ionio centroccidentale, ma con moto ondoso in graduale attenuazione; generalmente mossi i restanti mari.

