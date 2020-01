Le previsioni del 15 e 16 gennaio: nuvoloso al nord cielo sereno al centro-sud

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sull'Italia: al nord annuvolamenti compatti sulla Liguria con deboli piogge; estesa nuvolosità medio-bassa e stratiforme sulle aree pianeggianti e pedemontane con foschie dense e nebbie, in temporaneo diradamento nelle ore centrali della giornata; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree.

Al centro e Sardegna: addensamenti consistenti di nubi medio basse sulla Toscana settentrionale con possibili deboli piogge; cielo sereno o poco nuvoloso altrove con qualche annuvolamento un po' più consistente nel corso della prima parte della giornata sul resto della Toscana e fra Umbria e Marche settentrionali.

Al sud e Sicilia: condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche locale addensamento specie su Salento, Calabria e Sicilia.

Temperature: massime in lieve aumento su pianure lombarde e venete, romagna e Toscana; in lieve diminuzione sulla dorsale appenninica centro meridionale, sulle zone adriatiche centro meridionali della Puglia e sui settori alpini centro occidentali; stazionarie sul resto del paese.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani sull'Italia: al nord addensamenti compatti sulla Liguria con deboli piovaschi in esaurimento nel corso del pomeriggio; estesa nuvolosità bassa e stratiforme sulle zone pianeggianti e sulle restanti aree dell'Emilia-Romagna, in graduale diradamento tra mattina ed ore pomeridiane con ampie schiarite sulle pianure; condizioni di cielo sereno o con transito di innocue velature sulle aree alpine e prealpine. Al mattino foschie dense e locali banchi nebbia sulla pianura veneta e romagnola in successiva, graduale attenuazione.

Al centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti su Sardegna e rilievi toscani con qualche occasionale piovasco dal pomeriggio sulla porzione più meridionale dell'isola; altrove bel tempo con passaggi di nuvolosità alta e sottile, a parte qualche addensamento più significativo atteso al mattino sulle restanti zone toscane ed alla sera sull'Umbria.

Al sud e Sicilia: nubi basse e compatte su Puglia settentrionale, Calabria meridionale e sicilia tirrenica ma in un contesto asciutto; scarsa o del tutto assente la nuvolosità sul resto del meridione con prevalenza di sole.

Temperature: minime in tenue flessione su bassa Romagna, rilievi di Toscana, Campania e basilicata, in rialzo su aree alpine, prealpine, Sardegna centromeridionale, alto Lazio, Sicilia tirrenica e Puglia settentrionale, senza variazioni altrove; massime in lieve diminuzione su Appennino romagnolo e Marche centrosettentrionali, in tenue aumento su gran parte del restante settentrione ed aree interne sarde, stazionarie sul resto del paese.

