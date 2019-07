Instabilità e temporali al Centronord: le previsioni di lunedì 8 e martedì 9 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per ogg lunedì 8 luglioi in Italia. Al Nord: residue piogge o locali temporali nella notte e al primo mattino su Friuli-Venezia Giulia e settori orientali di Veneto ed Emilia-Romagna e poche nubi sparse sul resto del Nord. Durante la mattina generale aumento della nuvolosità che da metà giornata e nel pomeriggio sarà associata a rovesci e temporali su aree appenniniche, Emilia-Romagna orientale, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, centro-nord Veneto e settori alpini di Lombardia e nord Piemonte, con fenomeni in generale miglioramento serale ma ancora possibili fino al termine della giornata sulle pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nord-orientale.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi in prevalenza medio-alte; isolate piogge e locali temporali nella notte e al primo mattino su Toscana, Umbria, Marche e nord Abruzzo e poche nubi sparse sulle restanti aree, con addensamenti che dalla tarda mattina e nel pomeriggio si presenteranno gradualmente più estesi e consistenti sul settore appenninico e nell'immediato entroterra e potranno dar luogo a locali temporali pomeridiani su Marche, Umbria e Toscana.

Sud e Sicilia: prevalente soleggiamento e scarsa nuvolosità significativa, salvo addensamenti a evoluzione diurna anche intensi su aree interne e appenniniche peninsulari.

Temperature: minime in aumento sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale, stazionarie sul resto della Sardegna e su Liguria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e Toscana, in calo sul resto d'Italia specie sulle regioni centro-settentrionali adriatiche. Massime in calo su Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna centro-orientale, Toscana centrale, nord Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, in aumento su Valle d'Aosta, Liguria, Sicilia meridionale e nord-occidentale, Lazio e settori nord e sud della Toscana.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani martedì 9 luglio in Italia. Al Nord: al primo mattino molte nubi sulla pianura padano-veneta con locali piovaschi sulle coste venete. Seguirà un aumento della copertura nuvolosa su tutto il Triveneto e in Emilia Romagna con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale che interesseranno principalmente Friuli Venezia Giulia e Veneto e, temporaneamente nel corso del pomeriggio, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e aree alpine di Piemonte e Lombardia con locali sconfinamenti a fine giornata sulla bassa Lombardia.

Centro e Sardegna: nubi in aumento su Toscana, Umbria e Marche con associati occasionali piovaschi sulle prime due regioni e qualche temporale più consistente sull'ultima. Attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità in serata. Bel tempo sulle restanti regioni.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni.

Temperature: minime in generale calo al Nord e sulle aree adriatiche centrali; in lieve aumento sulle regioni tirreniche peninsulari e isole maggiori; stazionarie altrove. Massime in calo su Lombardia orientale, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e regioni adriatiche centro meridionali; senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

