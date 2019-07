Instabilità al Nord in estensione al Centro: le previsioni di domenica 7 e lunedì 8 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi domenica 7 luglio sull'Italia: al nord addensamenti di nubi basse sulla Liguria con la possibilità di deboli piogge; nuvolosità irregolare su Veneto e Friuli Venezia Giulia con residui rovesci in temporaneo miglioramento; molte nubi sulle aree alpine con addensamenti compatti in ulteriore intensificazione ed estensione nel corso della mattinata al resto del nord con rovesci associati e temporali sparsi; in particolare su Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma localmente anche su Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna, i fenomeni potranno risultare anche intensi con grandine e colpi di vento. Miglioramento dal tardo pomeriggio-sera ad iniziare dai settori occidentali.

Al centro e Sardegna: addensamenti sparsi sull'alta Toscana con la possibilità di qualche isolato piovasco sui relativi rilievi appenninici; sulle restanti aree sereno o poco nuvoloso per transito di nubi medio-alte; nelle ore più calde della giornata sviluppo di nubi cumuliformi sulla dorsale appenninica con possibili isolati rovesci o temporali a ridosso dei rilievi fra Umbria e Marche.

Al sud e Sicilia: ampio soleggiamento con solo qualche velatura in transito.

Temperature: minime in lieve aumento su Puglia, Calabria e isole maggiori; stazionarie o in lieve diminuzione su nord est e settori tirrenici; senza variazioni altrove.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani lunedì 8 luglio sull'Italia: al nord al primo mattino molte nubi su Pianura padano veneta con locali piovaschi sulle coste venete. Seguirà un aumento della copertura nuvolosa su tutto il triveneto ed Emilia Romagna con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale che interesseranno principalmente Friuli Venezia Giulia e Veneto e, temporaneamente nel corso del pomeriggio, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna ed aree alpine di Piemonte e Lombardia con locali sconfinamenti a fine giornata su bassa Lombardia.

Al centro e Sardegna: addensamenti sparsi sull'alta Toscana con la possibilità di qualche isolato piovasco sui relativi rilievi appenninici; sulle restanti aree sereno o poco nuvoloso per transito di nubi medio-alte; nelle ore più calde della giornata sviluppo di nubi cumuliformi sulla dorsale appenninica con possibili isolati rovesci o temporali a ridosso dei rilievi fra Umbria e Marche.

Al sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità su tutte le regioni.

Temperature: minime in generale calo al nord ed aree adriatiche centrali; in lieve aumento sulle regioni tirreniche peninsulari ed isole maggiori; stazionarie altrove.











© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata