Le previsioni di sabato 13 e domenica 14 luglio, piogge e temporali in arrivo al Nordovest

Le previsioni del tempo a cura dell'Aeronautica militare per sabato 13 luglio

Nord: molto nuvoloso sul settore centro-orientale con associati rovesci temporaleschi che nel corso della giornata si attenueranno gradualmente lasciando spazio ad ampie schiarite, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord ma con annuvolamenti temporaneamente intensi sui rilievi del Piemonte e della Liguria con associati brevi rovesci temporaleschi, in attenuazione

Centro e Sardegna: -sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in rapido aumento associata a rovesci temporaleschi che risulteranno piu' frequenti ed intensi lungo il settore orientale della penisola, sporadici e locali invece su quello tirrenico; nel corso del pomeriggio rapido miglioramento con ampie schiarite ad iniziare da Toscana, Umbria e Marche

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso con addensamenti locali al mattino sulle coste tirreniche calabre con locali deboli piovaschi; nel corso della giornata rapido aumento della nuvolosità' sul Molise, Puglia, Campania e Basilicata con associati rovesci temporaleschi che risulteranno intensi sul versante adriatico, ed in estensione locale nel corso del pomeriggio, anche alla Calabria; miglioramento dalla sera sulla Campania, con schiarite. temperature: - senza apprezzabili variazioni.

Le previsioni del tempo a cura dell'Aeronautica militare per domenica 14 luglio

Nord: inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, con successivo aumento della copertura nuvolosa ed associate precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, specie sulle aree montuose ma con sconfinamenti sulla pianura occidentale dalla seconda parte della giornata. attesa intensificazione serale dei fenomeni, in particolare su Piemonte e Lombardia, dove risulteranno localmente intensi.

Centro e Sardegna: iniziali condizioni di bel tempo saranno seguite da un graduale aumento della nuvolosità con associati locali rovesci e temporali sulle aree appenniniche. a fine giornata è atteso un graduale peggioramento anche sulle regioni tirreniche peninsulari con possibili fenomeni su bassa Toscana ed aree costiere laziali. Sud e Sicilia. Residua instabilità su Puglia, Sicilia e Calabria con qualche fenomeno in rapido assorbimento. prevalenza di bel tempo sulle restanti aree con poche nubi ed ampie zone di sereno. a fine giornata moderato aumento delle nubi a partire dal settore tirrenico.

Temperature: minime stazionarie su Liguria, Sicilia e Calabria; in lieve diminuzione sul resto della penisola. Massime in calo al Nord Ovest, Puglia, Basilicata e coste orientali della Sardegna; in rialzo altrove.

