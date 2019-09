Il meteo dell'8 e 9 settembre, poco nuvoloso con calo termico al Nord

Le previsioni del tempo dell'Aeronautica militare di oggi, domenica 8 settembre

Nord: molto nuvoloso su tutte le regioni con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale. La fenomenologia sarà localmente di forte intensità al mattino su Liguria, Piemonte, Lombardia e ovest Emilia Romagna e dalla tarda mattinata su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dal primo pomeriggio attenuazione delle precipitazioni al nord-ovest e in serata sulle rimanenti zone tranne appennino, Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia. Sulle cime confinali oltre i 2000 metri deboli nevicate, più copiose sui relativi rilievi di Lombardia nordorientale e su quelli altoatesini.

Centro e Sardegna: nuvolosità in aumento sul settore peninsulare con deboli piogge e locali temporali su regioni tirreniche, Umbria e rilievi marchigiani ed abruzzesi, più frequenti e diffusi sulla porzione più settentrionale della Toscana mentre sulle coste adriatiche il cielo rimarrà da poco a parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite, a parte deboli precipitazioni che insisteranno fino a fine giornata su nord Toscana e lungo la dorsale appenninica. Innocue velature sulla Sardegna.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche peninsulari con deboli rovesci o temporali associati, in riduzione dalle ore serali. Da poco a parzialmente nuvoloso sul restante meridione, a parte qualche annuvolamento più significativo, associato a locali precipitazioni nelle zone appenniniche in miglioramento serale.

Temperature: minime in flessione sulle aree alpine centrorientali, restante settore friulano, Toscana ed al sud; in tenue rialzo su basso Piemonte e Marche; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento su emilia-romagna orientale, Sardegna centromeridionale, Marche coste di Abruzzo e Molise e sulla Puglia; in sensibile diminuzione sul restante settentrione;stazionarie sul resto del paese.

Le previsioni del tempo dell'Aeronautica militare per domani lunedì 9 settembre

Nord: al mattino residui addensamenti compatti su aree alpine e Triveneto centrorientale, con rovesci o temporali diffusi, in special modo su quest'ultima area;ampi spazi di sereno altrove. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta lungo l'area alpina centrorientale, parziale attenuazione dei fenomeni sul Triveneto e graduale aumento delle velature, a partire dalle regioni occidentali.

Centro e Sardegna: al primo mattino addensamenti compatti su alta Toscana e rilievi appenninici, con rovesci o temporali sparsi;ampi spazi di sereno sul resto del centro, a parte locali velature sulla Sardegna meridionale. Dal pomeriggio generale diradamento della nuvolosità compatta ed estensione delle velature al resto dell'isola, in successiva estensione serale anche a Lazio ed Abruzzo.

